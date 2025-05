Kincsvadászok VIP: Ezért nem adta el zenegépét Szikora Róbert

Vettem is néhány apróságot, majd a 90 éves tulaj mondta, hogy maga zenész, ugye? Látná milyen kincseket őrzök otthon. Legközelebb bementem hozzá és ott láttam meg ezt a zenegépet, szerelem volt első látásra, egyszerűen megindító ez a masina, ami az első olyan eszköz, amihez nem kell egy ember, hogy üzemeltesse. A zene akkor még csak a kiváltságosoknak adatott meg, így ez igazi szenzáció volt. Az a helyzet, most elárulom, védővámot tettem rá, hogy olyan magas ára legyen, hogy senki ne akarja megvenni. A szívemhez nőtt, amikor ott álltam mellette a stúdióban, rájöttem, nem is akarok igazából megválni tőle. Ha valaki fizetett volna érte 6 milliót, eladtam volna, de tudtam, hogy nem lesz ilyen, ezt az árat sokallni fogják. Így otthon van most is az én drága feleségem legnagyobb örömére!