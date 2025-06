Egy csepp Hollywood a Balaton partján: Íme, a MOZ.GO díjátadójának legszebb ruhakölteményei – Galéria

Már ötödik alkalommal került megrendezésre az idei évben a MOZ.GO filmfesztivál. A négynapos mozimaratonnak a gyönyörű Veszprém és a Balaton két festői városa adott otthon. Az érdeklődőket több tucat friss és sikeres hazai alkotás várta, melyek közül a legjobbakat a Für Anikó vezette szakmai zsűri választotta ki. A MOZ.GO-díj 11 fő kategóriának nyertesei közül, a gigászok csatájában, a fesztiválon életműdíjjal gazdagodó Demjén Ferenc slágerei köré írt Hogyan tudnék élni nélküled? került ki abszolút győztesként, a többi nyertesről pedig korábban már beszámoltunk.

A fesztivált végignyerő Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, Brasch Bence kedvesével látogatott el a MOZ.GO sztárdömpinget felvonultató díjkiosztójára (Fotó: Bors)

Dobó Kata a MOZ.GO díjátadóján pózolt először sztárjaival

A fesztivál nemcsak az elmúlt év alkotásairól, hanem a jövő nagy projektjeiről is szólt. A MOZ.GO zárónapján derült ki ugyanis, hogy a Dobó Kata-filmek egy új darabbal bővülnek. A színésznőből lett rendező a Kölcsönlakás és az El a kezekkel a papámtól! után Még egy kívánság címmel készít romantikus vígjátékot. Következő projektje élére pedig nem kisebb sztárokat nézett ki magának, mint a sikert sikerre halmozó Hunyadi-sorozat szereplőit, Kádár L. Gellértet és Hermányi Mariannt. A harmadik direktori munkájára készülő Dobó Kata ki is használta az alkalmat, és a vörös szőnyeges díjátadóra bevonulva össze is állt színészeivel egy-két kép erejéig.

A MOZ.GO filmfesztivál szombat esti díjátadójának szemet gyönyörködtető dresszeit és legmerészebb villantásait tartalmazó galériánkat a lenti képre kattintva tekintheted meg: