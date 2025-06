Pataky Attila meghívná Kapu Tibort egy Edda-koncertre: „Remélem, semmilyen külső erő nem befolyásolja az utazásukat”

2025. június 25-én útra kelt Kapu Tibor és elhagyta a Földet, ugyanis a SpaceX Axiom-4 űrmisszió tegnap sikeresen elstartolt. Így ő lett a második magyar űrhajós, aki a világűrbe jutott. A történelmi eset kapcsán pedig rengeteg magyar ember kifejezte örömét és jókívánságait, így tett Pataky Attila is, akit már gyerekkora óta érdekel a világmindenség.

Kapu Tibor kilövését Pataky Attila is figyelemmel követte (Fotó: MTI)

Reméli, hogy Kapu Tibor dokkolása után minden rendben lesz

Szerintem ez egy óriási megtiszteltetés lehet neki, mert Farkas Bertalan óta ő az első magyar űrhajós, aki kiment a világűrbe. Ez egy óriási lehetőség számára, hogy valami olyasmi élményben legyen része, amiben magyar emberek közül eddig csak egynek volt. Úgyhogy igazából sok szerencsét kívánok nekik ehhez a kiküldetéshez és a visszatéréshez. Továbbá remélem, hogy semmilyen külső erő nem fogja befolyásolni az utazásukat

– kezdte a Borsnak az Edda frontembere, aki reméli, hogy Kapu Tibor űrhajós rengeteg csodával, élménnyel tér haza, amikről majd mesélni is fog.

Az Edda énekese többször is találkozott Farkas Bertalannal

Pataky Attila szerint most nagyon sok magyar, és persze ő is, büszke a zenészként szintén tevékenykedő asztronautára, ugyanis egy nem mindennapi tettet vitt most véghez. A népszerű énekes azt is elárulta, hogy neki volt alkalma többször találkoznia egy másik híres űrhajóssal, Farkas Bertalannal. Attila viszont bevallotta, hogy mivel a show-világon keresztül találkoztak személyesen többször is, így sajnos nem nagyon volt lehetőségük arra, hogy mélyebben elbeszélgessenek Farkas Berci űrbéli élményeiről. Az Edda Művek énekese az űr szerelmeseként viszont szeretne találkozni Kapu Tiborral is, amint visszatért útjáról.

Kapu Tibor Pataky Attila szerint óriási dolgot vitt véghez (Fotó: Markovics Gábor)

Pataky Attila elhívná Kapu Tibort egy Edda bulira

Remélem, ha találkozunk, akkor elmeséli nekem, hogy abból a távlatból milyen a Föld, illetve hogy milyen érzés kint a kozmoszban lenni. Illetve remélem, hogy van kedvenc Edda dala is Tibornak, mert nagyon szívesen elhívom őt egy Edda bulira, hogy beszélgessünk egy jót, valamint, ha kéri, akkor természetesen eljátszanánk a kedvenc Edda dalát

– mesélte nevetve Pataky Attila, aki akár a nemsokára tartandó gárdonyi Edda találkozóra is meghívná a magyar űrhajóst.