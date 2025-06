"Arctalan gyilkosok!" - Hevesi Tamás kifakadt, mindenkit figyelmeztet a veszélyre

Lapunk egy meglepő és már első hallásra is félelmetes videóra bukkant a TikTok-on. A felvételen Hevesi Tamás énekes látható, aki arra biztatja a cukorbetegséggel küzdőket, hogy vegyenek a reklámozott tablettából, aminek hatására elhagyhatják az életmentő inzulin használatát. A gyakorlott szem és fül persze azonnal kiszúrja, hogy mesterségesen generált tartalmat lát, hiszen jól látszik, hogy sem a hang, sem pedig a szájmozgás nem stimmel, de az is tény, hogy az idősebbeket könnyen megtévesztheti az egyértelmű átverés, melyhez egyszerűen ellopták Hevesi Tamás karakterét. Az előadó most a Borson keresztül is figyelmeztet mindenkit, ne üljenek fel az életveszélyes álreklámnak!

Mesterséges intelligenciával Hevesi Tamás nevét, hangját és arcmását is ellopták az elvtelen csalók (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Hevesi Tamás: „Ahogy korábban, most is tettem feljelentést a rendőrségen”

Naponta kapok megkereséseket a közösségi felületeimen a tablettával kapcsolatban, amit az elvtelen bűnözők velem és felteszem másokkal is igyekeznek reklámozni. A felvétel mesterséges intelligenciával generált, de elég jól sikerült ahhoz, hogy sokakat megtévesszen

„Természetesen, ahogy korábban, most is tettem feljelentést a rendőrségen, de olyan ez, mint tűt keresni a szénakazalban. Majdnem lehetetlen a netes bűnözök és bűnszervezetek nyomára bukkanni” – kezdte a Borsnak Hevesi Tamás énekes, aki joggal tart attól, hogy a gyorsan terjedő kamu videó, akár emberéletet, vagy életeket is követelhet.

Hevesi Tamás csak remélni tudja, hogy senki nem rendel a nevével és arcmásával hirdetett termekből (Forrás: TikTok)

Hevesi Tamás kamuhirdetés áldozata lett: „Akik kitalálták ezt a csalási formát, arcátlan és ami rosszabb, arctalan gyilkosok”

„Az a helyzet, hogy rólam köztudott, hogy 40 éve élek 1-es típusú cukorbetegséggel, ami annyit tesz, hogy a szervezetem egyáltalán nem termel inzulint, vagyis napi szinten kell mérnem és pótolnom. Ezen szó szerint az életem múlik és én lennék a legboldogabb, ha létezne egy kapszula, aminek a szedésével egy csapásra minden helyreállna és elhagyhatnám az inzulint. De ilyen szer nem létezik és bárki, aki ennek ellenkezőjét állítja, vagy hirdeti, az az én olvasatomban gyilkossági kísérletet követ el beteg emberek terhére” – fogalmaz keményen az énekes, aki mindenkit arra kér, hogy ne üljenek fel a reklámnak és ha belefutnak, jelentsék azt az összes internetes platformon, hiszen talán életet menthetnek ezzel.

Bele sem merek gondolni, hogy mi történhet azzal az idős, vagy kevésbé tájékozott cukorbeteg emberrel, aki megrendeli ezt csodaszerként hirdetett tablettát. Bár nem nehéz kikövetkeztetni, hiszen ha a szerbe vetett hite miatt elhagyja az inzulint, akár bele is halhat

„Ki kell mondani, azok, akik kitalálták ezt a csalási formát, arcátlan és ami rosszabb, arctalan gyilkosok” – fakadt ki teljes joggal Hevesi Kriszta férje, aki hozzátette, bízik a hatóság munkájában, de szeretné, ha egyfajta társadalmi megmozdulás is szerveződne az ügy mögé és mindenki megosztaná gondolatait azokkal, akik érintettek lehetnek.