Gáspár Győző kitálalt: Nem úgy akarta megölni magát, ahogy eddig hittük!

Borzalmas emlékeket idézett fel Gáspár Győzőben az a dal, amit utoljára énekelt A Nagy Duettben. Ez a Csillag születik című film ikonikus száma, a Shallow volt. Aki ismeri a filmet, az tudja, hogy a dal filmbeli szerzője öngyilkosságot követ el, és emiatt kísérteties az egész történet.

Egy régi titok bújt meg Gáspár Győző elejtett félmondata mögött (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Miért akart Gáspár Győző öngyilkos lenni?

Nem titok, hogy a nógrádi showman is megkísérelte eldobni az életét 2022-ben, a részleteket azonban eddig nem ismerhettük.

„Előtte sokszor megnéztem azt a filmet, és nem is mertem szólni a szerkesztőknek, hogy nem szeretném elénekelni ezt a dalt. Mert erre kíséreltem meg az öngyilkosságot” – idézte fel.

Gáspár Győző akkor a maga módján elbúcsúzott a családjától is, azoktól, akiknek most puszit dobott a rossz emlékű dal után. 2022-ben még a felesége sem tudta, mire készül a családfő. Sem akkor, sem azóta nem beszélt nyilvánosan arról, hogy mi is történt azon az estén.

A pánikbetegségem egyre jobban eluralkodott rajtam. Tudatosan készültem rá. Tudtam, hogy itt hagyom a családomat rengeteg adóssággal, hogy nem látom a lányaimat menyasszonyként, hogy nem látom majd az unokáimat – nagyon mélyen voltam. De nem úgy történt, ahogy eddig tudták az emberek. Beültem az autóba, és egy üres területre hajtottam, ahol nincs forgalom. Ott felgyorsítottam száz kilométeres sebesség fölé, és szándékosan belehajtottam egy árokba. És eközben végig a Shallow című szám bömbölt a kocsiban; ezért sírtam el magam, miután előadtuk

– árulta el a hot! magazinnak A Nagy Duett showmanje, Gáspár Győző, aki súlyosan megsérült, ám nem akarta, hogy ez bármilyen formában is kitudódjon, ezért sem ő, sem a családja, sem azok, akik a segítségére voltak az eset után, nem beszéltek erről. Győző pedig a mai napig hálás mindenkinek.

Gáspár Győző pánikbetegsége miatt szorult segítségre

Amint a fizikai állapota engedte, a kórházból egy másik intézménybe, a Békés Vármegyei Központi Kórház addiktológiájára került. Addigra a gyógyszerfogyasztása már túl volt az előírt szinten, és a tabletták csak ártottak a mentális egészségének. Gáspár Győző pánikbetegség mellett bipoláris személyiségzavar és borderline személyiségzavar jeleit is mutatta, ezek pedig nagyon súlyos betegségek, amelyek az egész család életére hatással voltak.