Gáspár Győzőn nevet a fél ország – Rosszabbul beszél angolul, mint Emilio?

Emlékeznek még Emilio 2019-es előadására, amelyet az M1 csatornán a lottósoroláson adott elő? Eddig azt hittük, hogy az volt minden idők legfelejthetetlenebb angol halandzsája a hazai könnyűzenei előadótól: „hájdududududu vanidont vanő densz” – énekelte a funkyt, erre most jött Gáspár Győző A Nagy Duettben és rövid két perc alatt ellopta a show-t.

Emilio volt eddig a halandzsakirály, de Gáspár Győző is versenybe szállt Fotó: Mediaworks archív

Gáspár Győző halandzsa

Az énekes ritkán kerül olyan helyzetbe, hogy nem az anyanyelvén kell énekelnie, és most már azt is tudjuk, hogy miért kerüli az ilyen lehetőségeket: Gáspár Győző angol nyelvtudása egész egyszerűen a nullához konvergál. Na, nem azért, mert eddig soha életében ne akart volna megtanulni egy idegen nyelvet, valahogy a fejébe sehogy sem férkőznek be az idegen szavak. De még mielőtt bárki kritizálná őt, szögezzük le, hogy több diplomás szuperintelligens emberekről is hallani, akik képtelenek idegen nyelvet megtanulni, köztük Friderikusz Sándornak sem sikerült soha. Vagyis ez nem Győzike butasága vagy lustasága miatt van így. Egy készség hiánya okozza ezt. No, de térjünk vissza a történet szórakoztató vonalára, mert lássuk be, ami Gáspár Győzőnek a szenvedés, nekünk tévénézőknek hasfájó nevetés...

Gáspár Győző A Nagy Duett-es szereplése miatt sok kritikát kapott

Ha eltekintünk attól, hogy borzalmasan hamis volt az előadás, még akkor is oda kell figyelnünk, hogy ne tépődjön le a fülünk ettől az "angol nyelvű" szövegtől... vagy mitől. Győzike egyébként végül maga is nagyon jól szórakozott azon, hogy mindenki ezen nevet napok óta, bár azt őszintén be kellene vallania, hogy először nagyon megsértődött, amiért tömegek figurázták ki az interneten. Az énekes lenyugodott és rájött, hogy képes az emberekkel együtt nevetni saját magán. Ennek a felismerésnek lett a folyománya az is, hogy az énekes megosztotta az Instagram-oldalán azt a papírt, amire fonetikusan (kiejtés szerint) felírták neki az angol szöveget, hátha úgy be tudja magolni. Hát..., így sem sikerült.