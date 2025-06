Borsba öltözött Gáspár Evelin: saját arcképét viselte a fenekén

Gáspár Győző és Gáspár Bea idősebbik lánya nem épp visszafogott stílusáról híres, de ezt most egy teljesen új szintre emelte. Gáspár Evelin ruhája teljes egészében a róla megjelent, kizárólag pozitív kicsengésű cikkekkel volt tele, amikre úgy tűnik, nagyon büszke. Persze nem ő az egyetlen a Gáspár családban, aki magára öltött már egy-két őrült darabot, mutatjuk is az eddigieket.

Gáspár Evelin elképesztő szettben jelent meg, tetőtől talpig az őt méltató cikkek borították (Fotó: Instagram)

Gáspár Evelin fotókat és cikkekből vett teljes bekezdéseket tetetett a ruhájára, így nem csoda, hogy minden tekintetet magára vonzott. Szinte azt is mondhatnánk, hogy a Bors és Ripost élő hirdetőtáblájaként bulizott. Az egyedileg készült nyári ruha persze nem az első olyan, amivel ellopta a show-t, hiszen A Nagy Duettben is viselt már hasonlót. Evelin akkor azzal próbálta támogatni Gáspár Győző és Dér Heni produkcióit, hogy az overallján mindenhol a voksoláshoz szükséges telefonszámok és SMS kód szerepelt, ezzel is buzdítva a rajongóit a szavazásra.

Gáspár Evelin édesapja sem fogja vissza magát

Persze Győzike sem épp a szokványos stílust képviseli, így nem csoda, hogy a lánya is szívesen kísérletezik az öltözködéssel. A showman a Gáspárékban is többször bizonyította, hogy nem foglalkozik a véleményekkel, ha arról van szó, hogy miben érzi jól magát. Törökországi nyaralásuk alkalmából egy teljes autentikus öltözéket szerzett, amit természetesen az utcán is viselt, de a csillogó vagy épp feltűnő mintájú darabok sem állnak távol tőle.

Gáspár Győző családtagjai össze is szoktak öltözni

Gáspáréktól az sem idegen, hogy egymáshoz passzoló szettet válasszanak egy-egy eseményre. Bea asszony könyvbemutatóján például igyekeztek a tematikához illően öltözni, de akadt olyan fotózás is, ahol az egész család magyar népi motívumos darabokat viselt.

Gáspár Győző esküvője maga volt a fényűzés

Természetesen az esküvő egy olyan nagy esemény, amely kapcsán még Gáspár Bea és Győző is különösen kitesz magáért. A nyolcadik lagzijuk alkalmával például mindketten tetőtől talpig hófehérbe bújtak, csipkével, csillogó kövekkel és virágos díszítéssel kiegészítve. A galériára kattintva meg is mutatjuk a fotókat.