Újból sürgős műtétre szorul a Házasság első látásra sztárja: Fecső Judit segítséget kér

Fecső Judit sminkesként dolgozik, egyedül neveli a lányát és a közelmúltbeli botrányok után most rövid idő alatt másodszorra is műteni kell. A Borsnak adott interjújában elmesélte, mi történt pontosan.

Fecső Judit a Facebook-oldalán kért segítséget (Fotó: Fecső Judit)

Fecső Judit: „Nem tudok várni, fulladok”

A Házasság első látásra sztárja Instagram oldalán kért segítséget: ismerősöket vagy közvetlenül egy olyan orvost keres, aki azonnal tudná őt fogadni. Judit eleinte nagyon megijedt és a helyzet azóta sem túl rózsás.

Van egy göb a pajzsmirigyemen, ami meszesedett és nyolc hét alatt a duplájára nőtt. Nem tudok sportolni, nem kapok levegőt, egész egyszerűen fulladozom

– kezdi Judit, akitől megtudtuk, hogy egy ilyen műtétre legalább 9 hónapot kell várni, de magán ellátásban sincsenek jobb kilátásai, ahol ráadásul egymilliós költséggel is számolnia kell. „Jövő hétre kaptam időpontot, de ez még csak konzultáció, nem tudom, hogy tudok-e addig várni, mert megfulladok. Az egész a stressz következménye, ezt eredményezte a „nyugodt életem”. Nem tudom mióta van ott a göb, de befelé nő, a mellműtétem előtt derült ki.”

Mint ismeretes, pár hónapja Házasság első látásra Juditnak egy sürgős mellműtétet is be kellett iktatnia, korábbi, 7 éves implantátuma ugyanis szivárogni kezdett, ami életveszélyes állapotot is előidézhet, így az szilikont azonnal ki kellett cserélni.

A mellműtétem előtt sok vizsgálatot el kell végezni, ahol eleinte azzal ijesztettek rám, hogy tüdőrákom van, aztán, hogy májrák, majd végül kiderült, hogy csak a pajzsmirigyem nőtt és meszesedett. Mindennek ellenére az eredményeim jók, minden leletem negatív és mondhatjuk, hogy jól is viselem, kivéve ezt a fulladást, ez borzasztó, muszáj volt segítséget kérnem.

Fecső Judit Házasság első látásra: A műsor szereplője jelentkezett elsőként

Judit felhívására a Házasság első látásra második évadából jól ismert Gaál Zoltán fogorvos jelentkezett, aki ígéretet tett arra, hogy beszél néhány emberrel az ügyben. „Remélem, hogy találok valakit és tudnak segíteni, a héten már jó lenne, ha műtenének. Tegnap hosszasan konzultáltunk egy orvossal, a gond az, hogy egy ilyen műtétet nem vállalhat el akárki” – magyarázta a sminkes.