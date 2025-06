Folytatódik Fecső Judit botránya: "a volt férjem a füle hallatára tagadta ki a saját lányát"

Azok, akik csak felületesen követik a Házasság első látásra szereplői körül zajló nem éppen hétköznapi eseményeket, azonnal beugorhat Szolnoki Szabolcs neve, hiszen az utóbbi hetekben Fecső Judit neve az övével összefonódva merült fel a legtöbbször. Jelen esetben azonban a sminkes korábbi férjéről, gyermeke édesapjáról és annak jelenlegi élettársáról van szó. Ők rúgták el annyira a pöttyöst Fecső Juditnál, hogy a felbőszült nő felkereste őket. Itt esett meg, hogy a sminkesként dolgozó híresség szitkozódni kezdett, rugdosni kezdte a kertkaput, majd pedig köveket hajigált az épület felé. Ezért is hívták ki rá a rendőröket, akik végül intézkedés alá is vonták Juditot. És, hogy miért beszélünk újra, a hetekkel ezelőtt történt balhéról? Nos, ennek oka az a fent említett videó, ami az esetet rögzítette és ami bizony Judit tudtával, mi több, beleegyezésével készült.

A Házasság első látásra sztárja részletesen elmondta, miért balhézott volt férje háza előtt (Fotó: TV2)

Kitálalt balhéjáról a Házasság első látásra sztárja

A Borsnak nyilatkozott a Házasság első látásra sztárja, aki korábban nem beszélt részletesen arról, hogy mi dühítette fel, de most, hogy a felvétel kikerült abból a zárt csoportból, ahol ő maga tette közkincsé, úgy döntött, kitálal. „Sajnos, valóban kiment ez a felvétel, amit eddig csupán az a húsz, talán huszonöt ember láthatott, akikkel én megosztottam.”

Tudom is pontosan, hogy ki szivárogtatott, de ha már így esett, legalább megtudják azok, akiket érdekel, hogy miért lettem dühös ismét a volt férjemre és főként az új párjára.

„Ahogy a felvételen is hallható, azért mentem oda, mert a kislányom korábban csinált egy csoportot, amiben hárman voltunk benne, de a volt férjem, se szó, se beszéd kilépett belőle, amivel nagyon megbántotta őt. Persze pontosan tudom, hogy valójában a párja léptette ki, mivel Csaba éjjel dolgozik. Szúrta a szemét, hogy a volt férjem és én, annak ellenére is jól működtünk együtt szülőként, hogy ő ezt minden áron szerette volna ellehetetleníteni. Tulajdonképpen sikerült is neki, hiszen nyolc hete a volt férjem a füle hallatára tagadta ki a saját lányát” – kezdte lapunknak Fecső Judit, aki tisztában van vele, hogy túllőtt a célon aznap, amikor megjelent volt férje házánál.