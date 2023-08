Erdélyi Mónika visszatér

Erdélyi Mónika szinte mindent lányával csinál. Az egykori kibeszélőshow műsorvezetője azóta is előszeretettel szerepel kamerák előtt. Mostanában elsősorban lányával vezeti vlogját: népszerű youtuberként hódította meg az ország szívét. Mint ahogyan minden embernek, Erdélyi Mónikának és lányának is kijár a pihenés, így most Barcelonában mulatták az időt.

Erdélyi Mónika elhatározta: vissza fog térni / Fotó: Bors

Az európai város olyannyira elnyerte a lányok tetszését, hogy elhatározták: rövidesen visszatérnek ide, és már össze is állítottak egy listát, hogy akkor mi mindent fognak megnézni.

- Te csodálatos Barcelona! Az elmúlt öt napot a társaságodban töltöttük és beleszerettünk mindabba, amit adtál nekünk!

Már most kész van a listánk azokról a dolgokról, amiket a következő látogatásunk alkalmával fogunk megnézni, bár most is rengeteg helyen jártunk!

- írja Mónika.

A nyaralás képeit IDE kattintva lehet megtekinteni.