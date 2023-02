Megrázó őszinteséggel beszélt az öngyilkosságról a két fiát elveszítő Csuja Imre

Egyesek démoni erőknek, mások "egyszerű" pszichés megrengésnek tudják be azt, ha önként mondunk le saját életünkről. Azonban addig, amíg nem tapasztaljuk meg saját bőrünkön, csakis meddő vitákban ágálhatunk ezen, vagy azon az oldalon. Tragikus módon Csuja Imrének kétszeresen is kijutott ebből, hiszen a színész 29 éves gyermeke önkezével vetett véget életének még 2019-ben. Másik fia is hasonló módon halt meg, 20 évvel ezelőtt.

Villámcsapásként érte a családot a szomorú hír Fotó: Tv2/Tények

Nem lehet elképzelni nagyobb fájdalmat, mint amikor egy szülő temeti saját gyermekét. A színész ennyi idő után, még most sem tud a megélt családi borzalmakról beszélni, ez abból is látszik, hogy a Kadarkai Endrével folytatott beszélgetésben, ennél a résznél megfagyott a levegő a stúdióban... A riporter egy színdarab kapcsán kérdezte a színészt, vajon mit érez, amikor a színpadon az öngyilkosság egy alternatív formáját, az eutanáziát (a gyógyíthatatlan beteg halálának – a beteg kívánságára vagy beleegyezésével történő – aktív vagy passzív meggyorsítása, illetve a páciens részéről szükségtelennek tartott orvosi beavatkozásról való tudatos lemondás - a szerk.) kell látnia, mi több, szerepe szerint éppen amellett érvel, hogy indokolt esteben megtörténhessen a szabad akaratú öngyilkosság a színpadon.

Csuja elmondta, hogy pszichés gondokkal küzdött mindkét fia Fotó: YouTube

Az utolsó reggel együtt?

De vajon a saját sorsa hogyan formálta a véleményét erről az érzékeny kérdésről?

– Forró téma, amiről beszélni kell! Nagyon égető kérdés, az eutanázia kérdése, az öngyilkosság kérdése is. Sokféle öngyilkosság van, és legtöbbször pszichés zavarok következményei. Azért borzalmas betegség ez, mert van olyan fázisa, amikor egy szuicid hajlamú, fiatal gyerek

olyan boldogságot áraszt magából, hogy teljesen, és tudatosan megtéveszti a saját szüleit.

Feltehetően ekkor már felismerte, hogy miként vet véget a saját életének, hogy megtalálta a "kiutat"...

– vallott zaklatott hangon, vélhetően fiával utolsó együtt töltött pillanatairól Csuja.

A színpadon dolgozza fel fiai halálát Csuja Imre Fotó: Bánkúti Sándor

Ez egy patthelyzet

A stúdió falai között megállt a levegő, hiszen a színészen láthatóak az elérzékenyülés jelei, a szavakat keresi, és láthatóan nem szívesen beszél történtekről.

Utólag persze tudjuk, hogy mi történt. Hogy mit tehettünk volna még érte, ezerszer végig gondolja utólag az ember...

A másik dolog, az már konkrétan az eutanáziával kapcsolatban, az az, hogy tavaly nyáron végig néztük az apám, és az apósom haláltusáját is közvetlen közelről. Ha nem teszünk meg mindent, hogy jobban legyen a szenvedő beteg, akkor gyilkosok vagyunk, ha meg igen, akkor pedig, csak meghosszabbítjuk a szenvedését. Nincs jó válasz erre, ez egy patthelyzet! – folytatta a gyászoló apa, aki arról is mesélt, hogy mely körülmények könnyítették meg mégis egy kissé a gyász folyamatát.

Egy szerepében kiáll az eutanázia, azaz a saját akaratból elkövetett öngyilkosság mellett Fotó: Borsonline

A színpadon dolgozza fel

A színésznek abban van szerencséje, hogy kijátszhatja magából a bánatát.

Mikor Mácsai felhívott a szereppel, elfogadtam a felkérést, mert nem tehettem meg, hogy azért meg érintett vagyok, nem fogadok el egy ilyen nagyszerű szerepet – mesélt tovább az Érdemes Művészként is elismert színész, aki az Örkény Színházban nemsokára műsorra kerülő Ferdinand von Schirach, Isten című darabjában egy vallási vezetőt játszik majd, aki, – és éppen az a csavar a dologban,– az eutanázia mellett ágál hangosan, a szerepe szerint.

VAN SEGÍTSÉG!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!