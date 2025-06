/„Egy igazi Istennő” - odáig vannak a rajongók Hunyadi Donatella szexi fotóiért

Az utóbbi években Hunyadi Donatella bizonyította, hogy számos területen megállja a helyét. Nemrégiben szerepelt a Dancing with the Stars-ban, ahol minden adásban lenyűgözte a nézőket a tánctudásával. Ám kiderült nem csak a parketten nagyon ügyes, hanem a kamera előtt is igen otthonosan mozog.

Hunyadi Donatella ismét elkápráztatta a rajongóit Fotó: Origo

Kiszel Tünde lánya ezt most ismét bizonyította. Hunyadi Donatella egy friss bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, ahol egy fotózásról készült képeket osztott meg. A csinos modell a fotókon egy egyberészes bőrszínű ruhában látható. A látvány pedig valóban elképesztő...

Hunyadi Donatella szépsége a követőit is elvarázsolta. A hozzászólások alatt nem győzik dicsérni a modell szépségét.

Egy igazi Istennő

- jegyezte meg az egyik kommentelő.

De szexi vagy életem

- lelkendezett egy másik rajongó.

Gyönyörű vagy kedves Donatella!

- fogalmazott egy harmadik hozzászóló.

Nem szaporítjuk tovább a szót, mutatjuk a Hunyadi Donatelláról készült káprázatos fotókat: