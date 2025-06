„Megszűnt a bevételünk!” – így tudott segíteni a családján Bódi Margó

Minden mozdulatában ott van a szeretet és a törődés, amit nemcsak a családja, de az emberek felé is nap mint nap megmutat. Bódi Margó nem mindig tudta, hogy mivel szeretne foglalkozni, a főzésre pedig egy probléma okán kapcsolt rá.

Bódi Margó a pénzügyeiről vallott, de a főzés rejtelmeibe is betekintést engedett Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Hogyan született meg Bódi Margó szakácskönyve?

"Fiatalasszony koromban nem tudtam, hogy ennyi mindenre képes vagyok. Például sosem hittem volna, hogy színpadon fogok állni és énekelni. A CD-gyártással együtt viszont a bevételünk is megszűnt. Gondolkodtam rajta, hogy mivel tudnék segíteni: mit tudok adni a gyerekeimnek, vagy éppen mi az, amit én ebbe a családba képes vagyok beletenni."

Ott egy família, a bevételünk pedig nulla volt. Végül a főzéssel tudtam segíteni a családomat

– kezdte Bódi Margó a hot! magazinnak.

Bódi Margó családjában természetes, hogy a nő van a konyhában - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Bódi Margó receptjeit sokan imádják

Nem hitte volna, de azonnal kiemelkedő sikert ért el a könyveivel. A pénzkeresésen túl a főzés szeretetéről is mesélt, miközben kezünkbe nyomott egy szép adag bodagot, amit a menyével, Ginával közösen sütöttek az egyik divatmárka Czukormadár Gypsy elnevezésű kollekciójának bemutatója alkalmából.

"Lehetett volna az, hogy elmegyek, veszek ruhákat, és kimegyek a piacra árulni őket, de a főzés kézenfekvő volt, arról nem is beszélve, hogy rengeteg régi ételt mentettünk meg ezzel. Nagyon fontosnak tartom, mert kihalófélben vannak az ételek, a népviselet és a roma nyelv is. Ezt az unokáknak is igyekszem átadni; még ha nem is fogják tartani a hagyományt, legalább van róla tudomásuk, és nem lesznek elveszve, ha megjelennek egy roma lagziban vagy összejövetelen" – árulta el Margó.

A családanya arra is kitért, hogy náluk miért vannak úgy felosztva a férfi és női szerepek, ahogy.

„Nálunk az a mondás, hogy a férfi vágja a fát, a nő gyúrja a tésztát. Ne fordítsuk már meg! Az milyen már, hogy idehívom a férfit a konyhába vagy én odamegyek fát vágni? Mindenki tudja, mi a feladata, és akkor nem vesznek össze, és a válás is kevesebb lesz. Vannak íratlan törvények, amiket otthon tanultunk."

Bódi Gusztival közös dalt is kiadott - Fotó: archív / hot! magazin

Bódi Margó főzés szeretete hosszú évekre nyúlik vissza

Mivel főzni szeretett és tudott is, ezért döntött úgy, hogy magasabb szintre emeli a családi gasztronómiát, és kiad egy szakácskönyvet. Akkor még nem hitte, hogy ennek akkora sikere lesz, hogy majdnem megelőzi a világ egyik leghíresebb aktív séfjét.