Bochkor Gábor perrel fenyeget: „Lehet játszani, amíg a jogászommal nem találkozik...”

Szinte biztos, hogy rengeteg hallgatói kérdésre számíthat az a szakjogász, aki csütörtök reggel, telefonon keresztül jelentkezik be a Retró Rádió hullámhosszán Bochkorékhoz. A téma izgalmas, hiszen a társasházi közös képviseletek körüli áldatlan állapotokról és visszaélésekről beszélgetnek majd. Ehhez pedig már szerdán toborozni kezdték a panaszosokat, akik élő adásban kapnak majd tanácsokat arra vonatkozóan, hogy mit is tehetnek, ha mondjuk a közös képviselőjük nem, vagy rosszul végzi a dolgát, vagy esetleg felmerül, hogy nem éppen törvényesen kezeli a ház pénzét. No, de miért lett hirtelen feszült Bochkor Gábor?

Bochkor Gábor műsorvezető élő adásban üzent. Küldi az ügyvédjét, ha kell (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Bochkor Gábor: „Tényleg lehet szórakozni ezzel, de…”

Nos, a rádiós legenda egyetlen pillanat alatt jött ki a sodrából, miközben a másnapi témáról beszélt. Hirtelen teljesen komoly hangszínre váltott és a rádió hangszóróján keresztül is érzékelni lehetett, hogy szikrát szór a szeme. Ugyanis bevillant neki, hogy bizony közte és egy közös képviselő között, feszül némi ellentét. Bochkor Gábor nem is volt rest, élő adásban üzent hadat a hölgynek. „Egyébként nekem is van gondom a közös képviselővel. Például a kedves Ágnes, soha nem válaszol

Ő küldi, hogy mikor és mit kell befizetnem, de ha én írok valamit, vagy SMS-ben, vagy e-mailben, nulla válasz.

Azóta sem, egy sem… De ezt csak addig lehet játszani, amíg a jogászommal nem találkozik. Tényleg lehet szórakozni ezzel, de…” – kezdett bele Bochkor Gábor, aki ezen a ponton kapott egy kérdést Háder Györgytől, ami olaj volt a tűzre.

Az nevet, aki utoljára nevet (Fotó: Archív / hot! magazin)

„Én higgadt vagyok és nyugodt, aztán majd a Gergő dolgozni fog…”

„Nem próbáltam telefonon, hiszen ő is csak ír és én is, csak egy kérdést tettem fel írásban, amire illett volna egy választ kapnom. Ez egyébként nonszensz. Én higgadt vagyok és nyugodt, aztán majd a Gergő dolgozni fog…” – mondta a Retró Rádió műsorvezetője, akinek szavaiból kisejlett, hogy az a bizonyos közös képviselő, tényleg messzire rúgta nála azt a bizonyos pöttyöst. Ahogy az is, hogy az ügyvédjét Gergőnek hívják.