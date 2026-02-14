Szomorú, de a horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy élete legborzalmasabb Valentin-napjára számíthat 2026-ban

Ideje lejjebb adni az elvárásokból, ha te is szerepelsz az alábbi listán: a horoszkóp szerint február 14-e három csillagjegy számára kifejezetten kellemetlen meglepetéseket tartogat. Nézzük, kik tartoznak a 2026-os Valentin-napi „szerencsétlen" hármasba!

Horoszkóp: ezeknek a csillagjegyeknek szörnyű élmény lesz a 2026-os Valentin-nap

Fotó: 123RF

Vízöntő csillagjegy

A Vízöntők számára a 2026-os Valentin-nap a virágok és csokoládék helyett feszültséget tartogat. A nap folyamán rengeteg elvárással és feladattal kell majd foglalkozniuk, ami teljesen elfojtja a romantika iránt érzett minden lelkesedésüket. A horoszkóp arra figyelmezteti a csillagjegyet, hogy óvatosan kezeljen minden olyan helyzetet, ahol a munka és a magánélet összefonódik. Ha párkapcsolatban él, az apró feszültségekből komoly konfliktusok alakulhatnak ki február 14-én, így jobb nem szócsatákba bonyolódnia. A szingli Vízöntők pedig jobban teszik, ha kerülik a kötelező romantikus programokat: ez a nap most nem az új kalandokról és kezdetekről fog szólni számukra.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek esetében nem dráma, inkább frusztráló üresség lengi majd körül a Valentin-napot. A horoszkóp alapján 2026-ban egyszerűen nem jönnek össze a dolgok, amiket arra a napra szervezett. Munka, családi ügyek és váratlan kötelezettségek húzzák keresztbe a romantikus elképzeléseit. Még stabil kapcsolatban élő Ikrek esetében is előfordulhat, hogy a Valentin-napot külön tölti a párjától. Nem szakítás van kilátásban, egyszerűen csak minden összejön. Az egyedülálló Ikrek pedig meglepően közömbösen állnak majd a szerelmes szokásokhoz: nem keresik a randikat, inkább elvonulnak a csöpögős részletek elől.

Nyilas csillagjegy

A szingli Nyilasoknak nem sok romantikát jósól a horoszkóp Valentin-napra.

Fotó: 123RF

A Nyilasoknál kettéválik a történet. A kapcsolatban élőknek nem kell aggódniuk, de a szingli Nyilasok számára a 2026-os Valentin-nap enyhén szólva kiábrándító lehet. A horoszkóp szerint a remélt randi valószínűleg elmarad, ami felszínre hozza a Nyilasokra jellemző türelmetlen és feszült hangulatot. A nap végére nem a magány, inkább a csalódottság lesz az, ami elszomorítja a Nyilasokat. Érdemes a romantikázás mellett baráti találkozóval vagy valamilyen kreatív elfoglaltságot igénylő B-tervvel is készülniük.