Megmagyarázhatatlan hatással van rád? Ezek a jelek árulkodnak arról, hogy a nagy Ő belépett az életedbe

Ha eddig azt gondoltad, hogy a szerelem egy viszonylag kiszámítható dolog – találkoztok, megismeritek egymást, és ha minden klappol, lassan kötődni kezdtek –, akkor most arcon csaphat a valóság. Léteznek olyan előre elrendelt kapcsolatok, amelyek kilógnak a sorból. A nagy Ő-vel való találkozás egyszerre felemelő és nyugtalanító érzés. Íme, amik egyértelműsítik, hogy megtaláltad az eleve elrendelt lelki társadat.
A nagy Ő megjelenésével több mintázat vagy furcsa egybeesés is felütheti a fejét, amit egy idő után nehéz a puszta véletlenek játékának hinned. Ilyenek lehetnek a megegyező nevek, életutak, gyermekkori élmények, dátumok vagy különböző motívumok.
A nagy Ő felbukkanása nemcsak érzelmi, de egzisztenciális következményeket is von maga után. Elkezded újragondolni döntéseidet, kapcsolataid alakulását, dinamikáját és életcéljaidat. Annak ellenére is, ha eddig magabiztosnak érezted magad ezek kapcsán. Elönthet a bizonytalanság, a nyugtalanság érzése. Sőt, átmenetileg rossz közérzetet, levertséget tapasztalhatsz, de nem kell megrémülnöd. Ez a folyamat nem feltétlenül negatív. Inkább a belső világod átrendeződésének tünete, amely arra kényszerít, hogy pontosan átgondold, majd megfogalmazd, mire vágysz és mire nincs szükséged.
Amit biztosan tapasztalni fogsz, ha a nagy Ő-vel vagy: szokatlanul erős testi és pszichés reakciókat, amelyeket ő vált ki belőled. Hosszan tartó szemkonktaktusok, erős érzelmi töltettel fűtött beszélgetések és fokozott izgalmi állapot kíséri a kapcsolódás perceit, ami alatt tapasztalhatsz erős feszültséget és koncentrációs nehézségeket is.
A nagy Ő-vel történő első találkozás azt a benyomást kelti benned, hogy már nem először látjátok egymást. Mintha már előző életetekben is ismertétek volna egymást. Emlékeket nem vagy képes felidézni vele, de megmagyarázhatatlan biztonságérzet tölt el, és a világ legtermészetesebb állapotának érzed azt, amikor együtt vagytok.
A vele való találkozás és személye felismerése még nem eredményez azonnal egy harmonikus kapcsolatot. Egy ilyen erős kötelék tele van konfliktusokkal és szenvedéllyel. Nagy az esély arra, hogy egy igen rázós érzelmi hullámvasútra váltasz jegyet, amikor kezet fogtok. Meg kell dolgoznotok a „boldogan éltek, míg” élményéért!
A következő videóból még többet tudhatsz meg a nagy Ő-vel való találkozásról:
