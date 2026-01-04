Horoszkóp: milyen virág lennél a csillagjegyed szerint? A válasz garantáltan meg fog lepni

SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 12:45
Rózsa, nárcisz, tulipán, ibolya vagy levendula? A horoszkóp elárulja, milyen virág lennél a csillagjegyed szerint, melyik növény passzol igazán a személyiségedhez.
Bors
A szerző cikkei

Vannak dolgok, amik ösztönösen vonzanak minket. Ilyenek lehetnek egyes virágok is. A horoszkóp elárulja, milyen virág lennél a csillagjegyed szerint. Lássuk! Görgess tovább! 

horoszkóp, orchidea, virág
A horoszkóp elárulja, hogy milyen virág lennél a csillagjegyed szerint
Fotó: Ioana Rut /  Shutterstock 

Most kiderül, hiszen a horoszkóp elárulja milyen virág passzol hozzád a csillagjegyed szerint 

A párosítások meglephetnek, hiszen most nemcsak a szín vagy az illat dönt, hanem a személyiséged – a csillagjegyed alapján. 

Kos – Pünkösdirózsa 

A Kos jegyűek határozottak, lendületesek, ami nem véletlen, hiszen Tüzes jegyről beszélünk, tele élettel és tettvággyal. A Kos pontosan ezért, egy igazi pünkösdirózsa. Erő, vibrálás van körülötte és minden szem rá szegeződik, ha belép a szobába.

Bika – Liliom 

A Bika szereti a nyugalmat, az eleganciát a kényelmet. Lassú, nem kapkod, tiszta és elegáns. A Bika virága a liliom. Nem hivalkodó, mégis mindig észreveszed. 

Ikrek – Levendula 

Az Ikrek mindig mozgásban van, fizikailag is pörög, de leginkább fejben. Az egyik pillanatban ezt tervezi, a másikban már teljesen mást. A levendula egyszerre nyugtat és frissít. Az Ikrek a tipikus levendulák, hiszen ez növény kiválóan szimbolizálja ezt a kettősséget. 

horoszkóp, csillagjegy, levendula
Horoszkóp: milyen virág lennél a csillagjegyed szerint?
Fotó: Flower_Garden /  Shutterstock 

Rák – Fehér rózsa 

A Rák érzékeny és családcentrikus. Szinte mindent érzelmi alapon közelít meg. Az ő virága a fehér rózsa. Finom, visszafogott és egy örök emlék is maradhat, ha kiszárítod. 

Oroszlán – Napraforgó 

Ha valaki, hát az Oroszlán jegyűek igazán igénylik a figyelmet – egyszerűen ilyen a természetük. Az Oroszlán, egy igazi napraforgó. Mindig a fény felé fordul. A napraforgó is attól szép, hogy nem bújik el, szeret a középpontban lenni. 

Szűz – Kamilla 

A gondoskodó Szűz. Mi más lehetne a Szűz, mint a kamilla, ami megnyugtat, megfázáskor gyógyít és helyrehoz. A kamilla egy egyszerű kis virág, de óriási ereje van.

kamilla, Szűz csillagjegy
A Szűz csillagjegy kamilla virág lenne
Fotó: oksana2010 /  Shutterstock 

Mérleg – Rózsa 

Az arany középút képviselője a kiegyensúlyozott Mérleg. A rózsa tipikus Mérleg virág, hiszen nem túlságosan hivalkodó, de biztosan észreveszed. 

Skorpió – Orchidea 

A Skorpió misztikus és szenvedélyes. Sokszor nehéz kiismerni, de épp ettől vonzó. Az orchidea különleges virág, nem mindenki tudja gondozni. De ha egyszer megszokja a helyét, csodákra képes.

Nyilas – Hibiszkusz 

A Nyilas imádja az életet. Mindig megy, mindig felfedez, sosem unatkozik. Az egzotikus hibiszkusz színes, harsány, és egy kicsit vad. Kedves Nyilas, a hibiszkusz a te virágod! 

Bak – Nárcisz 

A Föld jegyű Bak. Nincs mellébeszélés. Céltudatos, kitartó, és tudja, hogy mit akar. A nárcisz a tél végét jelzi, egy új kezdetet, egy új lehetőséget. Pont ahogy te is mindig keresed az utat, a fejlődést, az előrelépést. A Bak, egy igazi nárcisz!

nárcisz, virág, tavaszi virág, csillagjegy
A Bak csillagjegyűek a horoszkóp szerint nárciszok lennének 
Fotó: Yasonya /  Shutterstock 

Vízöntő – Ibolya 

A Vízöntő nem sablonos. Kreatív, újszerű, mindig valami új ötleten dolgozik. Az ibolya apró, de különleges. Nem tolakodó, de ha egyszer meglátod, nem felejted el. Ez a virág a szelíd forradalmárok virága. Pont olyan, mint te.

Halak – Jácint 

Az örök álmodozó Halak, aki kicsit talán túl sokat gondolkodik. Nosztalgia, vágyakozás, a jácint élénk színeivel és erős illatával a Halak virága. 

Te melyik virág lettél? Tényleg illik hozzád? 

Az alábbi videó segít az eligazodásban:

@midi.flowers Let us know if you agree or see yourself as a different flower! #starsigns #zodiacsigns #astrology #flowers #personality ♬ original sound - MIDI flowers



 

 

