Horoszkóp: milyen virág lennél a csillagjegyed szerint? A válasz garantáltan meg fog lepni

Vannak dolgok, amik ösztönösen vonzanak minket. Ilyenek lehetnek egyes virágok is. A horoszkóp elárulja, milyen virág lennél a csillagjegyed szerint. Lássuk! Görgess tovább!

A horoszkóp elárulja, hogy milyen virág lennél a csillagjegyed szerint

Fotó: Ioana Rut / Shutterstock

A párosítások meglephetnek, hiszen most nemcsak a szín vagy az illat dönt, hanem a személyiséged – a csillagjegyed alapján.

Kos – Pünkösdirózsa

A Kos jegyűek határozottak, lendületesek, ami nem véletlen, hiszen Tüzes jegyről beszélünk, tele élettel és tettvággyal. A Kos pontosan ezért, egy igazi pünkösdirózsa. Erő, vibrálás van körülötte és minden szem rá szegeződik, ha belép a szobába.

Bika – Liliom

A Bika szereti a nyugalmat, az eleganciát a kényelmet. Lassú, nem kapkod, tiszta és elegáns. A Bika virága a liliom. Nem hivalkodó, mégis mindig észreveszed.

Ikrek – Levendula

Az Ikrek mindig mozgásban van, fizikailag is pörög, de leginkább fejben. Az egyik pillanatban ezt tervezi, a másikban már teljesen mást. A levendula egyszerre nyugtat és frissít. Az Ikrek a tipikus levendulák, hiszen ez növény kiválóan szimbolizálja ezt a kettősséget.

Fotó: Flower_Garden / Shutterstock

Rák – Fehér rózsa

A Rák érzékeny és családcentrikus. Szinte mindent érzelmi alapon közelít meg. Az ő virága a fehér rózsa. Finom, visszafogott és egy örök emlék is maradhat, ha kiszárítod.

Oroszlán – Napraforgó

Ha valaki, hát az Oroszlán jegyűek igazán igénylik a figyelmet – egyszerűen ilyen a természetük. Az Oroszlán, egy igazi napraforgó. Mindig a fény felé fordul. A napraforgó is attól szép, hogy nem bújik el, szeret a középpontban lenni.

Szűz – Kamilla

A gondoskodó Szűz. Mi más lehetne a Szűz, mint a kamilla, ami megnyugtat, megfázáskor gyógyít és helyrehoz. A kamilla egy egyszerű kis virág, de óriási ereje van.

A Szűz csillagjegy kamilla virág lenne

Fotó: oksana2010 / Shutterstock

Mérleg – Rózsa

Az arany középút képviselője a kiegyensúlyozott Mérleg. A rózsa tipikus Mérleg virág, hiszen nem túlságosan hivalkodó, de biztosan észreveszed.

Skorpió – Orchidea

A Skorpió misztikus és szenvedélyes. Sokszor nehéz kiismerni, de épp ettől vonzó. Az orchidea különleges virág, nem mindenki tudja gondozni. De ha egyszer megszokja a helyét, csodákra képes.