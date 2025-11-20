Ez az arkangyal kísér az utadon a horoszkópod szerint

A horoszkóp szerint fentről vigyáz rád egy őrangyal, akire mindig támaszkodhatsz, és aki fényt mutat, amikor úgy érzed a legsötétebb alagútba tévedtél. A csillagjegyed felfedi, melyik arkangyal áll melletted, amikor már teljesen elfogyott az erőd. Ő nyújt neked segítő kezet a horoszkópod alapján!

Horoszkóp: melyik őrangyal a te mennyei segítőd? / Fotó: 123RF

Horoszkóp: melyik arkangyal vigyáz rád?

Kos csillagjegy: Ariel arkangyal

A Kosnak bátorságot és energiákat küld Ariel, a természet és az állatok arkangyala. Segít, hogy minden új akadályt képes legyen leküzdeni.

Bika csillagjegy: Chamuel arkangyal

A Bikának stabilitást és harmóniát ad Chamuel, a szerelem és a béke mennyei őrzője. Azért áll mellette, hogy a Bika képes legyen megtalálni a belső békét, amit egész életében kutat.

Ikrek csillagjegy: Zadkiel arkangyal

Az Ikrek csillagjegynek a kapcsolattartásban nyújt segítő kezet Zadkiel, a könyörület és a megbocsátás angyala. Illetve puhítja a nem szűnő kíváncsiságát.

Rák csillagjegy: Gábriel arkangyal

A Rákot Gábriel, az érzelmek és intuíció arkangyala támogatja abban, hogy könnyebben feldolgozza nehéz érzelmeit.

Oroszlán csillagjegy: Raziel arkangyal

A horoszkóp szerint, az Oroszlánnak Raziel, a titkok és misztikumok őrangyala segít kibontakoztatni a belső erejét és kreativitását.

Szűz csillagjegy: Metatron arkangyal

A Szűz csillagjegynek Metatron, a bölcsesség és spiritualitás angyala ad rendszert és tisztánlátást, amikor úgy érzi, túl nagy a káosz körülötte.

A Szűz csillagjegynek nagy szüksége van az őrangyala segítő kezére, amikor már nem tudja precizitásával orvosolni a problémákat / Fotó: 123RF

Mérleg csillagjegy: Jophiel arkangyal

A Mérleg életében Jophiel, a szépség és a művészetek pártfogója teremti meg a harmóniát a munka, a hobbi és a magánélet között.

Skorpió csillagjegy: Jeremiel arkangyal

A Skorpió impulzivitását és elsöprő érzelmeit Jeremiel, a látomások és az átalakulások őrangyala segít tompítani a krízishelyzetekben.

Nyilas csillagjegy: Raguel arkangyal

A Nyilast minden kalandján Raguel, az igazságosság őrzője kíséri el, és ügyel, hogy ne érjék előítéletek.

Bak csillagjegy: Azrael arkangyal

A néha túlságosan felelősségteljes Bakot Azrael, a vigasztalás és a változások angyala támogatja a nehéz élethelyzetekben.