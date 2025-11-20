Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez az arkangyal kísér az utadon a horoszkópod szerint

őrangyal
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 13:15
csillagjegyhoroszkóparkangyal
Őrangyalaink mindig mellettünk állnak, amikor szükségünk van rájuk, még ha nem is ismerjük őket. A horoszkóp tudja, hogy minden csillagjegynek megvan a maga őrzője. Egy arkangyal, aki egyengeti az útját és támogatja a nehéz pillanatokban. Most felfedjük ki a te mennyei segítőd!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A horoszkóp szerint fentről vigyáz rád egy őrangyal, akire mindig támaszkodhatsz, és aki fényt mutat, amikor úgy érzed a legsötétebb alagútba tévedtél. A csillagjegyed felfedi, melyik arkangyal áll melletted, amikor már teljesen elfogyott az erőd. Ő nyújt neked segítő kezet a horoszkópod alapján!

A horoszkóp szerint ez az arkangyal vigyáz rád
Horoszkóp: melyik őrangyal a te mennyei segítőd? / Fotó: 123RF

Horoszkóp: melyik arkangyal vigyáz rád?

Kos csillagjegy: Ariel arkangyal

A Kosnak bátorságot és energiákat küld Ariel, a természet és az állatok arkangyala. Segít, hogy minden új akadályt képes legyen leküzdeni.

Bika csillagjegy: Chamuel arkangyal

A Bikának stabilitást és harmóniát ad Chamuel, a szerelem és a béke mennyei őrzője. Azért áll mellette, hogy a Bika képes legyen megtalálni a belső békét, amit egész életében kutat.

Ikrek csillagjegy: Zadkiel arkangyal

Az Ikrek csillagjegynek a kapcsolattartásban nyújt segítő kezet Zadkiel, a könyörület és a megbocsátás angyala. Illetve puhítja a nem szűnő kíváncsiságát.

Rák csillagjegy: Gábriel arkangyal

A Rákot Gábriel, az érzelmek és intuíció arkangyala támogatja abban, hogy könnyebben feldolgozza nehéz érzelmeit.

Oroszlán csillagjegy: Raziel arkangyal

A horoszkóp szerint, az Oroszlánnak Raziel, a titkok és misztikumok őrangyala segít kibontakoztatni a belső erejét és kreativitását.

Szűz csillagjegy: Metatron arkangyal

A Szűz csillagjegynek Metatron, a bölcsesség és spiritualitás angyala ad rendszert és tisztánlátást, amikor úgy érzi, túl nagy a káosz körülötte.

A horoszkóp szerint ez az őrangyal nyújtja kezét a bajban
A Szűz csillagjegynek nagy szüksége van az őrangyala segítő kezére, amikor már nem tudja precizitásával orvosolni a problémákat / Fotó: 123RF

Mérleg csillagjegy: Jophiel arkangyal

A Mérleg életében Jophiel, a szépség és a művészetek pártfogója teremti meg a harmóniát a munka, a hobbi és a magánélet között.

Skorpió csillagjegy: Jeremiel arkangyal

A Skorpió impulzivitását és elsöprő érzelmeit Jeremiel, a látomások és az átalakulások őrangyala segít tompítani a krízishelyzetekben.

Nyilas csillagjegy: Raguel arkangyal

A Nyilast minden kalandján Raguel, az igazságosság őrzője kíséri el, és ügyel, hogy ne érjék előítéletek.

Bak csillagjegy: Azrael arkangyal

A néha túlságosan felelősségteljes Bakot Azrael, a vigasztalás és a változások angyala támogatja a nehéz élethelyzetekben.

Vízöntő csillagjegy: Uriel arkangyal

Az örök gondolkodó Vízöntőt Uriel, a megvilágosodás és bölcsesség arkangyala tereli a legjobb útra, hogy ötleteiből igazi kincsek születhessenek.

Halak csillagjegy: Sandalphon arkangyal

A kreatív és álmodozó Halaknak Sandalphon, a zene és az imádság angyala segít az önkifejezésben és a benne rejlő művészi gondolatok kibontakoztatásában.

Az arkangyalok és küldetésük:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu