Ez az arkangyal kísér az utadon a horoszkópod szerint

A horoszkóp szerint fentről vigyáz rád egy őrangyal, akire mindig támaszkodhatsz, és aki fényt mutat, amikor úgy érzed a legsötétebb alagútba tévedtél. A csillagjegyed felfedi, melyik arkangyal áll melletted, amikor már teljesen elfogyott az erőd. Ő nyújt neked segítő kezet a horoszkópod alapján!
A Kosnak bátorságot és energiákat küld Ariel, a természet és az állatok arkangyala. Segít, hogy minden új akadályt képes legyen leküzdeni.
A Bikának stabilitást és harmóniát ad Chamuel, a szerelem és a béke mennyei őrzője. Azért áll mellette, hogy a Bika képes legyen megtalálni a belső békét, amit egész életében kutat.
Az Ikrek csillagjegynek a kapcsolattartásban nyújt segítő kezet Zadkiel, a könyörület és a megbocsátás angyala. Illetve puhítja a nem szűnő kíváncsiságát.
A Rákot Gábriel, az érzelmek és intuíció arkangyala támogatja abban, hogy könnyebben feldolgozza nehéz érzelmeit.
A horoszkóp szerint, az Oroszlánnak Raziel, a titkok és misztikumok őrangyala segít kibontakoztatni a belső erejét és kreativitását.
A Szűz csillagjegynek Metatron, a bölcsesség és spiritualitás angyala ad rendszert és tisztánlátást, amikor úgy érzi, túl nagy a káosz körülötte.
A Mérleg életében Jophiel, a szépség és a művészetek pártfogója teremti meg a harmóniát a munka, a hobbi és a magánélet között.
A Skorpió impulzivitását és elsöprő érzelmeit Jeremiel, a látomások és az átalakulások őrangyala segít tompítani a krízishelyzetekben.
A Nyilast minden kalandján Raguel, az igazságosság őrzője kíséri el, és ügyel, hogy ne érjék előítéletek.
A néha túlságosan felelősségteljes Bakot Azrael, a vigasztalás és a változások angyala támogatja a nehéz élethelyzetekben.
Az örök gondolkodó Vízöntőt Uriel, a megvilágosodás és bölcsesség arkangyala tereli a legjobb útra, hogy ötleteiből igazi kincsek születhessenek.
A kreatív és álmodozó Halaknak Sandalphon, a zene és az imádság angyala segít az önkifejezésben és a benne rejlő művészi gondolatok kibontakoztatásában.
