Karmaszámod megmutatja, mit kell tenned, hogy jobb életed legyen

A számok sokkal többet elárulnak rólunk, mint elsőre gondolnánk! Legyen szó akár a nevünkben rejlő számok hordozta sorsól, vagy épp a születési évünkről, a számmisztika felfejtheti, milyen jövő vár ránk, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk, milyen erősségeink vannak, illetve milyen hátrányos tulajdonságainkon kell dolgoznunk. Most ez utóbbira fókuszálunk, az Astronet segítségével eláruljuk ugyanis, a karmaszámod segítségével hogyan terelheted új, jobb mederbe az életedet.

Eláruljuk, mi a karmaszámod, és hogyan befolyásol! Fotó: Luxcor / Shutterstock

Mi az a karmaszám?

A karmaszámod gyakorlatilag a születési időd számainak az összege. Add össze az évet, a hónapot és a napot úgy, hogy minden egyes számjegyet egyenként adsz össze. Ha többjegyű a végeredmény, annak a számait is add össze számjegyenként. Tegyél így, amíg egyjegyű végeredményt nem kapsz. Ez a te karmaszámod.

(Példa: Ha 2000. december 24-én születtél, akkor 2+0+0+0+1+2+2+4=11, ami kétjegyű, azaz haladunk tovább: 1+1=2. Azaz a kettő a karmaszámod.)

Karmaszámod elárulja, mit kell kijavítanod az életedben

1-es karmaszám

Az életed központi kérdése az irányítás és a befolyásolhatóság, a függetlenség és a függés. Nagy a szabadságvágyad, hű vagy a szeretteidhez, ugyanakkor kontrollmániád is van. Kérdés az, hogy ez az irányításvágy mennyire szolgálja mások érdekeit? Elképzelhető, hogy előző életedben be kellett hódolnod, ki voltál szolgáltatva a sorsnak.

2-es karmaszám

Áldozatot vállalni vagy áldozattá válni, ez itt a kérdés. Érzelmes vagy és együttműködő, de hajlamos vagy arra is, hogy letérj az utadról mások miatt. Meg kell tanulnod követni a belső hangot!

3-as karmaszám

Egész életed arról szól, hogy kapcsolódsz másokhoz, közössége építesz, összehozol különböző nézőpontokat. Elképzelhető, hogy előző életedben elszigetelten éltél, magányos voltál, így kompenzálsz most. Meg kell azonban tanulnod egyedül is lenni, és így is megtapasztalni, megélni a bologságot!

4-es karmaszám

Lehet rád számítani, becsületes vagy, a kötelességek alól nem vonod ki magad – ugyanakkor mégsem bízol teljesen önmagadban. Meg kell tanulnod átadni maga a pillanat örömeinek!

5-ös karmaszám

Optimista vagy és nagyvonalú, emellett sosem félsz változtatni az életeden – azonban kihívást jelent számodra érzelmileg odaadni magad helyzeteknek vagy személyeknek. Talán előző életedben túlságosan függtél másoktól. Az a feladatod, hogy az érzelmeket meg tudd élni a maguk teljességében!

6-os karmaszám

Kiegyensúlyozott vagy, boldog, nyugodt légkört teremtesz magad körül. Azt azonban rosszul viseled, ha kibillen a harmónia. Előző életedben hánytatott lehetett a sorsod. Láss lehetőséget a változásban, ne félj tőle!

7-es karmaszám

Nyitott vagy, erős megérzésekkel megáldva. A jövőbe tekintesz. Előző életedben azonban kihasználhatták az érzéseidet, mert most nehezen adod át magad nekik. Hagyd, hogy néha elsodorjon a szenvedély!

8-as karmaszám

Harcos személyiség vagy, igazi küzdő. Győzni akarsz, és gyakran győzöl is, ugyanakkor ha mégsem így történik, akkor sem törsz össze, és hamar talpra állsz. Előző életedben valószínűleg uralkodtak rajtad, ezért akarod most te uralni a környezetedet. Meg kell tanulnod bízni az emberekben!

9-es karmaszám

Erősek a sugallataid, a megérzéseid, emellett másokkal is könnyen együttérzel. Spirituális vezető válhat belőled, nagy gyógyító energiáid vannak. Ugyanakkor meg kell tanulnod, hogy önmagadban is értékes vagy, nem kell folyamatosan kapaszkodókat keresned! Mindez amiatt lehet, mert előző életedben túl sok felelősség nyomhatta a válladat.