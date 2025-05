Star Wars kvíz: főként ezen a napon legyen veled az Erő!

Alig élhet a Földön olyan ember, aki ne találkozott volna valamilyen formában a Star Wars (Csillagok háborúja) univerzumával, melyet George Lucas filmrendező alkotott meg. A filmek cselekménye a „réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban…” élt szereplők történetét meséli el, amihez kapcsolódóan a jeles dátum alkalmával egy Star Wars kvízzel készültünk.

Te hogy boldogulsz a cikk végén található Star Wars kvízzel? Teszteld! Fotó: Imdb

A Star Wars univerzum első filmjét 1977-ben mutatták be a mozikban Csillagok háborúja címmel, melyet 1981-ben Egy új remény-re változtattak. A film pillanatok alatt a populáris kultúra megkerülhetetlen klasszikusává vált, amely számos más filmre és tudományos-fantasztikus műre volt hatással.

Mára a filmeken kívül többek között könyvek, televíziós és streaming sorozatok, számítógépes és videójátékok, vidámparki látnivalók, képregények együttesen birtokolják a Star Wars márkanevet, ezzel is hozzájárulva a filmek világának fejlődéséhez, bővüléséhez. 2015-ben a Star Wars márka értékét 42 milliárd dollárra becsülték.

Éppen ezért, szinte kizárt, hogy még nem találkoztál a film egyik elhíresült jelmondatával: az Erő legyen veled, ami az angol may the Force be with you fordítása. Mivel az eredeti, angol nyelvű esetben ez a kifejezés nagyon hasonlít a may the fourth, azaz a május 4. kiejtésére, ezt a napot a Star Wars nemzetközi világnapjaként ünnepeljük.

Most pedig egy 10 kérdéses Star Wars kvízzel készültünk neked, mely kérdéseit az egész Star Wars világhoz mérten állítottuk össze. Minden esetben csak egy helyes válasz lesz. Amint megadtad egy kérdésre a szerinted helyesnek vélt választ, már jön is a következő kérdés. Lássuk, hogy csak a filmeket láttad vagy egyéb információkkal is tisztában vagy?

Jöjjön a Star Wars kvíz!