Retró kvíz – Magyar lovak, ménesek: 5 egyszerű kérdés, amire az emberek csupán 1 százaléka tudja a választ

Hazánk mindig is igazi lovas nemzet volt: a ló nem csupán munkaeszköz vagy sporttárs, hanem a mindennapok szerves része volt. A magyar emberek különleges tisztelettel és szakértelemmel bántak a lovakkal, amit olyan történetek is alátámasztanak, mint egy selejtből lett díjugró bajnok. Ez a nemes állat összekötötte a történelmünket és a kultúránkat. Emlékszel még arra az időszakra, amikor még postakocsik vitték a levelet, a hazai cirkuszokban ámulva figyeltük a lenyűgöző a magyar lovak produkcióját, a híres magyar ménesek neve pedig országszerte ismert volt? A ló ott volt a falvakban, a városokban, az ünnepeken és a hétköznapokon is. Az alábbi retró kvíz garantáltan próbára teszi a memóriádat! Lássuk, mennyire ismered a legnevesebb és többszörös díjnyertes lófajtákat!

Szereted a lovakat? Ez a retró kvíz most felméri a tudásodat velük kapcsolatban.

Fotó: Pawel Uchorczak / Shutterstock

Magyar lófajták és híres ménesek a régi időkből.

Retró cirkuszi emlékek és káprázatos lovasprodukciók.

Meglepő lovas kérdések a régi idők mindennapjaiból.

Kőkemény retró kvíz: 5 kérdés a lovasvilág legszebb pillanataiból

