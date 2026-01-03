A többségnek fogalma sincs, léteznek-e ezek a települések

A következő kvíz bizony még azoknak is komolyabb fejtörést okozhat, akik rendszeresen járnak-kelnek az országban, netán Magyarország térképét bújják naponta. Pedig a feladat egyszerű: csak azt kell megmondani, mely települést találtuk ki mi, és melyik lézetik valójában is. Teszteld magad, hogy megtudd, milyen jó vagy földrajzból!
