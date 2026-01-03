SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Benjámin, Genovéva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A többségnek fogalma sincs, léteznek-e ezek a települések

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 17:00
földrajzkvíz
Ez a kvíz sokakon kifog majd, az biztos!
A szerző cikkei

A következő kvíz bizony még azoknak is komolyabb fejtörést okozhat, akik rendszeresen járnak-kelnek az országban, netán Magyarország térképét bújják naponta. Pedig a feladat egyszerű: csak azt kell megmondani, mely települést találtuk ki mi, és melyik lézetik valójában is. Teszteld magad, hogy megtudd, milyen jó vagy földrajzból!

Mennyire vagy jó földrajzból? Ebből a kvízből most minden kiderül!
Mennyire vagy jó földrajzból? Ebből a kvízből most minden kiderül!  Fotó: Pexels

Kőkemény település-kvíz

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik egy valós hazai település?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu