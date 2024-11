Mondanánk, hogy napjainkban reneszánszát élik a Harry Potter tartalmak, de inkább úgy fogalmaznánk, hogy sosem volt nem a rivaldafényben a J. K. Rowling által írt könyvsorozat és a belőle készült filmadaptációk. Most a megbukott előzmény trilógia után - amely csak azért háromrészes, mert úgy tűnik, hogy elkaszálták a záró epizódot - azt tervezi a Disney, hogy megfilmesíti a Harry Potter és az elátkozott gyermek című alkotást is. Ebben az alkotásban pedig megjelennének a régi karakterek is. Megmutatjuk, hogy nekünk ki most az aktuális kedvencünk a régi szereplők közül.

Már 19 éve, hogy kiadták a Harry Potter és a tűz serlege című filmet / Fotó: KPA Honorar & Belege / Northfoto

Emlékeztek a negyedik Harry Potter film antagonista diákjára, Viktor Krumra? A világbajnoki ezüstérmes kviddicsjátékos a Durmstrang Varázslóiskola bajnokaként jelent meg a filmben, azonban most, 19 évvel a forgatások után szinte felismerhetetlenné vált a színész, aki annak idején alakította.

A valóéletben bolgár származású Sztaniszlav Janevszkinak előnyére vált a kor, ugyanis dús hajú, borostás és izmos férfi vált belőle, aki azonban megtartotta a hódító pillantását, és a kisfiús mosolyát. Az viszont biztos, hogy ha nem írnánk oda, hogy kiről van szó, akkor kevesen ismertek volna rá a film szűkszavú sportolójára. A nők számára pedig külön öröm, hogy az alábbi fotó nyomokban Henry Cavill hasonmást tartalmaz: