Kőkemény szilveszteri kvíz – 10-ből csak 1 ember tudja megoldani

Tudod például, melyik nemzet eszik 12 szem szőlőt éjfélkor, hogy minden hónapra jusson egy kis szerencse? Vagy hogy hol illik a barátod házához vágni egy kistányért – nem haragból, hanem szeretetből? Töltsd ki szilveszteri kvízünket és megtudod!
A szilveszteri hagyományok sokat elárulnak arról, hogyan viszonyul egy kultúra az új év kezdetéhez. Ahány ország, annyi (furcsábbnál furcsább) szokás. Most kiderül, mennyire vagy képben a világ legbizarabb és legszórakoztatóbb újévi hagyományaival!
Készülj, mert ez szilveszteri kvíz nem lesz könnyű – cserébe viszont garantáltan jól fogsz szórakozni! Vajon felismered, hogy az újévi szokások melyik országhoz tartoznak?
Az alábbi videó összegyűjti a 10 legérdekesebb szokást a világon:
Tedd próbára a tudásod ezekkel a kvízekkel is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.