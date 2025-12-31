Kőkemény szilveszteri kvíz – 10-ből csak 1 ember tudja megoldani

Tudod például, melyik nemzet eszik 12 szem szőlőt éjfélkor, hogy minden hónapra jusson egy kis szerencse? Vagy hogy hol illik a barátod házához vágni egy kistányért – nem haragból, hanem szeretetből? Töltsd ki szilveszteri kvízünket és megtudod!

Mennyire ismered a külföldi újévi népszokásokat? Teszted a tudásod a szilveszteri kvízünkkel!

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A szilveszteri hagyományok sokat elárulnak arról, hogyan viszonyul egy kultúra az új év kezdetéhez. Ahány ország, annyi (furcsábbnál furcsább) szokás. Most kiderül, mennyire vagy képben a világ legbizarabb és legszórakoztatóbb újévi hagyományaival!

Készülj, mert ez szilveszteri kvíz nem lesz könnyű – cserébe viszont garantáltan jól fogsz szórakozni! Vajon felismered, hogy az újévi szokások melyik országhoz tartoznak?

Induljon a kőkemény szilveszteri kvíz!