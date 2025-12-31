SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Szilveszter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kőkemény szilveszteri kvíz – 10-ből csak 1 ember tudja megoldani

újévi szokások
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 14:45
szilveszter éjszakakvíz
Szilveszterkor nem mindenhol a lencsefőzelék a menő – vannak országok, ahol inkább tányért törnek vagy fagyott tóba dobják a kívánságaikat. Ez a szilveszteri kvíz tele van bizarr újévi szokásokkal a világ minden pontjáról – amikről valószínűleg még te sem hallottál.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Tudod például, melyik nemzet eszik 12 szem szőlőt éjfélkor, hogy minden hónapra jusson egy kis szerencse? Vagy hogy hol illik a barátod házához vágni egy kistányért – nem haragból, hanem szeretetből? Töltsd ki szilveszteri kvízünket és megtudod!

szilveszteri kvíz koccintás
Mennyire ismered a külföldi újévi népszokásokat? Teszted a tudásod a szilveszteri kvízünkkel!
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

A szilveszteri hagyományok  sokat elárulnak arról, hogyan viszonyul egy kultúra az új év kezdetéhez. Ahány ország, annyi (furcsábbnál furcsább) szokás. Most kiderül, mennyire vagy képben a világ legbizarabb és legszórakoztatóbb újévi hagyományaival!

Készülj, mert ez szilveszteri kvíz nem lesz könnyű – cserébe viszont garantáltan jól fogsz szórakozni! Vajon felismered, hogy az újévi szokások melyik országhoz tartoznak?

Induljon a kőkemény szilveszteri kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 6
Hol szokás szilveszterkor 12 szem szőlőt megenni éjfélkor – egyet-egyet minden egyes harangütésre?

Az alábbi videó összegyűjti a 10 legérdekesebb szokást a világon:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a kvízekkel is:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu