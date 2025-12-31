Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Szilveszter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hét mondat, aminek már egész biztosan nem ismered a jelentését

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 08:30
közmondáskvíz
Bizony sokat változott a nyelvünk az utóbbi száz év alatt. Rájössz, mit jelentenek a következő mondatok? Kvízünkből kiderül!
A szerző cikkei

Nyelvünk folyamatosan változik: új szavak, kifejezések honosodnak meg, terjednek el, miközben régiek kopnak ki a mindennapos használatból. Bizony a mondásaink, szólásaink nagy többsége is erre a sorsra jutott. Kvízünk segítségével most mégis tesztelheted magad, és megtudhatod, mennyire ismered őket, és mennyire vagy okosabb az átlagnál!

Kőkemény kvíz: mit jelentenek ezek a rég elfeledett mondások?
Kőkemény kvíz: mit jelentenek ezek a rég elfeledett mondások?  Fotó: Pixabay

Kvíz: mondatok, amiket a nagy többség már nem ismer

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mit jelent a "Félre bajusz, jön a szakáll" szólás?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu