Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
kvíz, A szökés, sorozat

A szökés kvíz: mire emlékszel a For River-i Nyolcak történetéből? Teszteld a tudásod

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 15:15
a szökésfilmes kvízeksorozatkvíz
Zseniális tervek, titkos szövetségek, és egy felejthetetlen börtönszökés! A szökés rajongóinak ez a kvíz kötelező!
Bors
A szerző cikkei

Wentworth Miller és Dominic Purcell. Szöknél velük újra? Akkor itt az idő, hogy leteszteld, mennyire emlékszel A szökés legizgalmasabb pillanataira! Töltsd ki a kvízt!

kvíz, sorozat, A szökés, Wenthworth Miller
A szökés kvíz: mire emlékszel a For River-i Nyolcak történetéből? Teszteld a tudásod
Fotó: KPA/ Northfoto /  Northfoto

10 kvízkérdés az ikonikus A szökés című sorozatból

Egy zseniális terv, egy testvér a halálsoron, és egy férfi, aki mindent kockára tesz, hogy megmentse – A szökés nem véletlenül vált kultsorozattá. De vajon mennyire emlékszel a részletekre? Tudod, mikor indult a sztori? Hány évadot élt meg a széria? Miért került Michael Scofield szándékosan rács mögé, és ki volt az a titokzatos segítő, akiben megbízhatott a börtön falain belül?
Ez a pörgős kvíz próbára teszi a memóriád – itt most nem elég, hogy láttad a sorozatot, igazi rajongónak kell lenned! Induljon a játék, és derítsd ki, mennyire vagy képben A szökéssel!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik évben indult A szökés című sorozat?

Már az első évad meghódította a világot:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu