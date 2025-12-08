A szökés kvíz: mire emlékszel a For River-i Nyolcak történetéből? Teszteld a tudásod

Wentworth Miller és Dominic Purcell. Szöknél velük újra? Akkor itt az idő, hogy leteszteld, mennyire emlékszel A szökés legizgalmasabb pillanataira! Töltsd ki a kvízt!
Egy zseniális terv, egy testvér a halálsoron, és egy férfi, aki mindent kockára tesz, hogy megmentse – A szökés nem véletlenül vált kultsorozattá. De vajon mennyire emlékszel a részletekre? Tudod, mikor indult a sztori? Hány évadot élt meg a széria? Miért került Michael Scofield szándékosan rács mögé, és ki volt az a titokzatos segítő, akiben megbízhatott a börtön falain belül?
Ez a pörgős kvíz próbára teszi a memóriád – itt most nem elég, hogy láttad a sorozatot, igazi rajongónak kell lenned! Induljon a játék, és derítsd ki, mennyire vagy képben A szökéssel!
Már az első évad meghódította a világot:
Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.