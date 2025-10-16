Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Oscar Wilde kvíz

Oscar Wilde kvíz, csak az igazán művelteknek: most kiderül mennyire ismered Dorian Gray világát

író
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 14:45
irodalmi kvízekOscar Wildekvíz
Ma pontosan 171 éve, hogy megszületett Oscar Wilde, a 19. század meghatározó alakja, aki sikereit elsősorban könnyed, elegáns stílusának és sziporkázó humorának köszönhette. A jeles évforduló alkalmából ezért egy érdekes kvízzel készültünk, amiből kiderítheted, te mennyire ismered a költőt és munkásságát!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Hatalmas Oscar Wilde kvíz azoknak, akik úgy vélik, hogy igazán otthonosan mozognak az író életében és műveiben, ezért próbára tennék a tudásukat egy felejthetetlen teszt segítségével. 

Oscar Wilde kvíz
Derítsd ki kvízünkből, hogy mennyit tudsz Oscar Wilde-ról!
Fotó: Photo12 via AFP /  AFP

Oscar Wilde kvíz – Most kiderül, mennyire vagy művelt! 

Oscar Wilde drámaíró és költő a viktoriánus kor egyik legellentmondásosabb, egyben legtehetségesebb alakja volt, aki alkotásaiban mesterien vegyítette a humort, a társadalomkritikát, valamint a művészet szépségét. Wilde csupán egyetlen regényt írt, inkább színdarabjaival vált híressé, illetve egyedi stílusával. Most pedig kiderítheted, vajon mennyit tudsz az író életéről és művészeti zsenialitásáról. Tedd próbára magad és mérd fel a tudásod irodalmi kvízünk segítségével!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Hol született Oscar Wilde?

Az alábbi videó megtekintésével többet is megtudhatsz a költő érdekes életéről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu