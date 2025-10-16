Oscar Wilde kvíz, csak az igazán művelteknek: most kiderül mennyire ismered Dorian Gray világát

Hatalmas Oscar Wilde kvíz azoknak, akik úgy vélik, hogy igazán otthonosan mozognak az író életében és műveiben, ezért próbára tennék a tudásukat egy felejthetetlen teszt segítségével.

Derítsd ki kvízünkből, hogy mennyit tudsz Oscar Wilde-ról!

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Oscar Wilde kvíz – Most kiderül, mennyire vagy művelt!

Oscar Wilde drámaíró és költő a viktoriánus kor egyik legellentmondásosabb, egyben legtehetségesebb alakja volt, aki alkotásaiban mesterien vegyítette a humort, a társadalomkritikát, valamint a művészet szépségét. Wilde csupán egyetlen regényt írt, inkább színdarabjaival vált híressé, illetve egyedi stílusával. Most pedig kiderítheted, vajon mennyit tudsz az író életéről és művészeti zsenialitásáról. Tedd próbára magad és mérd fel a tudásod irodalmi kvízünk segítségével!