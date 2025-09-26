Serena Williams születésnapi kvíz: te mennyire ismered a korábbi világelsőt?

A világ egyik legismertebb teniszezője Serena Jameka Williams néven látta meg a napvilágot 1981. szeptember 26-án, a Michigan állambeli Saginaw városában, az Egyesült Államokban. Édesanyja Oracene Price, édesapja pedig Richard Williams, akik öt gyermeket neveltek, közülük Serena Williams a legfiatalabb.

Serena Williams 23 Grand Slam-győzelmével rekorder a női teniszezők mezőnyében.

Fotó: Antoine Couvercelle / Panoramic / Bestimage / AFP

Serena Williams születésnapi kvíz

Serena Williams ötéves volt, amikor családjával a kaliforniai Comptonba költözött. Serena itt kezdett el teniszezni. Kilencéves volt, amikor a Williams-család úgy döntött, hogy Floridában telepedik le, ekkortól kezdve tanult Serena, és szintén korábbi világelső nővére, Venus Williams a Rick Macci vezette teniszakadémián. Rick volt az, aki felismerte a Williams-nővérekben rejlő potenciált és tehetséget, majd elindította őket a világsztárrá válás útján.

A női teniszezők mezőnyében Serena Williams elképesztő rekordokat tudhat magáénak: ő nyerte a legtöbb Grand Slam-trófeát (a Grand Slam tornák a teniszben a legjelentősebb versenyek – a szerk.), 319 hetet töltött egyhuzamban a világranglista élén – amivel szintén csúcstartó –, pályafutása alatt többször nyert olimpiát, valamint 14 Grand Slamet nyert párosban is testvére, Venus Williams oldalán.

Te mennyit tudsz a 21. század egyik legnagyobb teniszezőnőjéről? Ebben a szórakoztató kvízben kiderítheted!