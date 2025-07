Megindult a jegyértékesítés: mostantól lehet Metallica-napijegyet venni!

Májusban kezdtek el szállingózni az első hírek, pletykák arról, hogy talán a 2026-os turnéján Budapestet is érinti a metálzene egyik legnagyobb, legismertebb bandája, a Metallica. Plakátok jelentek meg, mindennemű infó nélkül, illetve hírek, amiket később töröltek. Az egész rejtélyes volt. Aztán megérkezett a várva várt bejelentés a szervező Live Nation részéről: 2026-ban tényleg jön a banda, ráadásul nem is egy, hanem rögtön két koncertet is adnak, melynek a Puskás Aréna ad majd otthont. A rajongók rögtön be is vésték a naptárukba a 2026. június 11 és 2026. június 13. dátumokat, hogy aztán jöjjön a fekete leves: eleinte ugyanis csak kétnapos bérletet lehetett venni. Igaz, a banda két teljesen különböző fellépést ígér, két külön setlisttel és előzenekarral, de azért a hazai rajongók többségének két szuperkoncert kifizetése picit húzós. Az aggodalom azonban érthető volt: vajon marad-e elegendő jegy, mire megindul az egynapos jegyértékesítés?

2026 nyarán érkezik Budapestre a Metallica: eddig csak kétnapos bérletet lehetett venni a koncertekre Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Végre megindult az egynapos jegyértékesítés a budapesti Metallica-bulikra!

Eljött a nap, amire a rajongók annyira vártak a koncertek bejelentése óta: július 25-én a Live Nation megnyitotta az egynapos jegyek értékesítését is, azaz mostantól már az is vehet Metallica-koncertjegyet, aki nem akart mindkét nap részt venni a bulin – valószínűleg elsősorban anyagi megfontolásból.