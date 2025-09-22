Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Lehetetlen fejtörő: csak az emberek 1 százaléka jön rá a megoldásra!

logika
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 08:00
fejtörőkvíz
Vajon mennyi idő alatt jössz rá a megoldásra? Vigyázz, ez a fejtörő már sokakon kifogott!

A következő fejtörőbe könnyen lehet, hogy sokaknak beletörik a bicskája: a feladat ugyanis elsőre nehezebbnek tűnik, mint hinnénk. De talán épp te leszel az, aki egy perc alatt rájön a megoldásra. A feladat ugyanis ez: 60 másodperc alatt válaszd el az alábbi képen látható macskákat egymástól, méghozzá három egyenes vonalat használva! Vigyázz! Se kevesebb, se több egyenes vonalat nem használhatsz, és persze görbét sem! Felkészültél?

Vajon rájössz a macskás fejtörő megoldására?
Vajon rájössz a macskás fejtörő megoldására?

Ha sikeresen megoldottad a fejtörőt, ezek a kihívások is érdekelhetnek:

 


 

