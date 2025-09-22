Lehetetlen fejtörő: csak az emberek 1 százaléka jön rá a megoldásra!

A következő fejtörőbe könnyen lehet, hogy sokaknak beletörik a bicskája: a feladat ugyanis elsőre nehezebbnek tűnik, mint hinnénk. De talán épp te leszel az, aki egy perc alatt rájön a megoldásra. A feladat ugyanis ez: 60 másodperc alatt válaszd el az alábbi képen látható macskákat egymástól, méghozzá három egyenes vonalat használva! Vigyázz! Se kevesebb, se több egyenes vonalat nem használhatsz, és persze görbét sem! Felkészültél?

Vajon rájössz a macskás fejtörő megoldására?

