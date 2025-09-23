Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Bruce Springsteen 2024-ben egy svéd koncerten

76 éves lett a rocklegenda: teszteld, mennyire ismered Bruce Springsteent

Bruce Springsteen
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 07:45
születésnaprocklegendakvíz
Ma 76 éves a rocktörténelem egyik legnagyobb énekese. A Főnök becenéven is ismert Bruce Springsteen ma is aktív, és esze ágában sincs visszavonulni a színpadtól. Te mennyit tudsz a rocklegendáról? Teszteld kvízünkben!
Simon Benedek
A szerző cikkei

Ma, azaz szeptember 23-án ünnepli 76. születésnapját Bruce Springsteen, más néven A Főnök, aki máig Amerika egyik legnagyobb rocksztárja. Bruce Springsteen New Jersey-ben, ír és olasz szülők gyermekeként látta meg a napvilágot. A mára igazi rocklegendaként emlegetett énekes kamaszkorától zenél, gitározik és énekel. Nagy hatással volt rá többek között a Beatles és a Rolling Stones is. Első együttesét 1965-ben alapította, azután több zenekarban is megfordult, és idővel ráragadt „A Főnök” (Boss) becenév. Az alábbi kvízben megtudhatod, mennyire ismered Bruce Springsteent.

Bruce Springsteen fiatalon gitározik egy koncerten
Bruce Springsteen tinédzserkora óta foglalkozik zenével. 
Fotó: Roger-Viollet via AFP /  AFP

Bruce Springsteen-kvíz: 76 éves lett a legenda

Én vagyok az amerikai elnök, de ő a Főnök!

 – mondta Barack Obama 2016-ban, amikor az Elnöki Szabadság Érdemrenddel tüntette ki Bruce Springsteent, akit pályája kezdete óta illetnek a „Boss” becenévvel. Az amerikai énekesre azért ragadt rá a név, mert kezdetekben a klubkoncertek előtt és után úgy irányította a stábot és mindenki mást, hogy határozott fellépésével mindenki számára egyértelművé tette, ki a főnök. Íme születésnapi kvízünk „A Főnökről”!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik becenevet viseli Bruce Springsteen?

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu