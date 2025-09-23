76 éves lett a rocklegenda: teszteld, mennyire ismered Bruce Springsteent

Ma, azaz szeptember 23-án ünnepli 76. születésnapját Bruce Springsteen, más néven A Főnök, aki máig Amerika egyik legnagyobb rocksztárja. Bruce Springsteen New Jersey-ben, ír és olasz szülők gyermekeként látta meg a napvilágot. A mára igazi rocklegendaként emlegetett énekes kamaszkorától zenél, gitározik és énekel. Nagy hatással volt rá többek között a Beatles és a Rolling Stones is. Első együttesét 1965-ben alapította, azután több zenekarban is megfordult, és idővel ráragadt „A Főnök” (Boss) becenév. Az alábbi kvízben megtudhatod, mennyire ismered Bruce Springsteent.
Én vagyok az amerikai elnök, de ő a Főnök!
– mondta Barack Obama 2016-ban, amikor az Elnöki Szabadság Érdemrenddel tüntette ki Bruce Springsteent, akit pályája kezdete óta illetnek a „Boss” becenévvel. Az amerikai énekesre azért ragadt rá a név, mert kezdetekben a klubkoncertek előtt és után úgy irányította a stábot és mindenki mást, hogy határozott fellépésével mindenki számára egyértelművé tette, ki a főnök. Íme születésnapi kvízünk „A Főnökről”!
