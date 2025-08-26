Wekerletelep-kvíz: vajon mennyire ismered a legendás magyar sorozat ikonikus helyszínét?

Wekerle Sándor Magyarország első polgári származású miniszterelnöke volt, aki három alkalommal is betöltötte ezt a tisztséget. Nevéhez jelentős gazdasági, pénzügyi és szociális reformok köthetők, köztük a szociális városvezetési modell magyarországi meghonosítása. Ennek egyik leghíresebb példája a budapesti Wekerletelep, amely máig különleges hangulatú városrészként őrzi a politikus örökségét. Wekerle 1921. augusztus 26-án hunyt el, munkássága és emléke azonban még ma is köztünk él.
A főváros rejtett kis zugában a házak és az utcák is békebeli történeteket suttognak, ez az elbűvölő városrész pedig nem más, mint a Wekerletelep. A területet a 20. század elején alakították ki, és jellegzetes stílusú épületeivel vált ismertté. A népszerű magyar sorozat, a Barátok közt külső jeleneteit is itt forgatták, ezért néhány részlet sokak számára különösen ismerős lehet. Lássuk, mennyit tudsz az ikonikus városrészről! Ha készen állsz, mérd fel a tudásod kvízünk segítségével!
Az alábbi videó megtekintésével többet is megtudhatsz a Wekerletelepről:
Ezek a cikkek és kvízek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.