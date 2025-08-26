Wekerletelep-kvíz: vajon mennyire ismered a legendás magyar sorozat ikonikus helyszínét?

Wekerle Sándor Magyarország első polgári származású miniszterelnöke volt, aki három alkalommal is betöltötte ezt a tisztséget. Nevéhez jelentős gazdasági, pénzügyi és szociális reformok köthetők, köztük a szociális városvezetési modell magyarországi meghonosítása. Ennek egyik leghíresebb példája a budapesti Wekerletelep, amely máig különleges hangulatú városrészként őrzi a politikus örökségét. Wekerle 1921. augusztus 26-án hunyt el, munkássága és emléke azonban még ma is köztünk él.

Wekerletelep, ahol a házak és az utcák is békebeli történeteket mesélnek.

Fotó: Jászai Csaba / mti

Wekerletelep – vajon mennyit tudsz Budapest titkos városrészéről?

A főváros rejtett kis zugában a házak és az utcák is békebeli történeteket suttognak, ez az elbűvölő városrész pedig nem más, mint a Wekerletelep. A területet a 20. század elején alakították ki, és jellegzetes stílusú épületeivel vált ismertté. A népszerű magyar sorozat, a Barátok közt külső jeleneteit is itt forgatták, ezért néhány részlet sokak számára különösen ismerős lehet.