Wekerletelep-kvíz: vajon mennyire ismered a legendás magyar sorozat ikonikus helyszínét?

politikus
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 10:45
WekerletelepWekerle Sándorkvíz
Még rémlenek a népszerű magyar sorozat külső helyszínei, amelyek örökre a szívünkbe lopták magukat? A városrész névadója, Wekerle Sándor előtt tisztelgünk most halálának évfordulója alkalmából. Vajon te mennyit tudsz a híres területről?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Wekerle Sándor Magyarország első polgári származású miniszterelnöke volt, aki három alkalommal is betöltötte ezt a tisztséget. Nevéhez jelentős gazdasági, pénzügyi és szociális reformok köthetők, köztük a szociális városvezetési modell magyarországi meghonosítása. Ennek egyik leghíresebb példája a budapesti Wekerletelep, amely máig különleges hangulatú városrészként őrzi a politikus örökségét. Wekerle 1921. augusztus 26-án hunyt el, munkássága és emléke azonban még ma is köztünk él.

Wekerletelep, Budapest, városrész
Wekerletelep, ahol  a házak és az utcák is békebeli történeteket mesélnek.
Fotó: Jászai Csaba / mti

Wekerletelep – vajon mennyit tudsz Budapest titkos városrészéről?

A főváros rejtett kis zugában a házak és az utcák is békebeli történeteket suttognak, ez az elbűvölő városrész pedig nem más, mint a Wekerletelep. A területet a 20. század elején alakították ki, és jellegzetes stílusú épületeivel vált ismertté. A népszerű magyar sorozat, a Barátok közt külső jeleneteit is itt forgatták, ezért néhány részlet sokak számára különösen ismerős lehet. Lássuk, mennyit tudsz az ikonikus városrészről! Ha készen állsz, mérd fel a tudásod kvízünk segítségével! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mikor kezdődött meg a Wekerletelep építése?

Az alábbi videó megtekintésével többet is megtudhatsz a Wekerletelepről:

