Legendás magyar retró-párosok kvíz – Te még emlékszel rájuk?

Természetesen mindenki tud egyedül is sikeres lenni, de ha az alkotás örömét meg tudod osztani egy olyan emberrel is, akit szeretsz, annál nincs felemelőbb érzés. Ezt sok művész, sportoló, zenész tudja világszerte. Hány nagy barátság született évtizedekkel ezelőtt, amelyek világsikereket hozott, gondoljunk csak akár a Stan és Pan, a Bud Spencer és Terence Hill, vagy a Mick Jagger és Keith Richard legendás párosokra. A hazai palettán is természetesen számos olyan tehetséges zenészt, sportolót, színészt vagy nagy nevettetőt ismerhettünk úgy, hogy barátjával vagy szerelmével érte el a legemlékezetesebb sikereit. Egy retró kvízzel készültünk, hogy bebizonyíthasd, hogy te mennyire emlékszel még rájuk.

Retró párosok kvíz: Koós János táncdalénekes és Hofi Géza humorista

Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Legendás magyar párosok kvíz

Koncz-Bródy, Záray-Vámosi, Hofi-Koós. Ők megvannak? Mi is bővelkedünk a legendás párosokban, nem kell ezért Hollywoodba menni. Igen, most egy retró kvízzel készültünk a Fanny magazin jóvoltából. Szükséged lesz a memóriádra, és be kell bizonyítanod, mennyire vagy otthon a retró zenében, az egykori tévéműsorokban vagy a sportéletben. Lássuk mit tudsz, mutasd meg, hogy jól ismered a magyar legendákat!