Emlékszel még a '70-es, '80-as évek tv műsoraira? Töltsd ki a kvízt és teszteld a tudásod

Akadunk még jó néhányan, akik gyerekként nem a streaming-csatornákat böngészték, vagy influenszerek mindennapjait követték a közösségi médiában, hanem akár heteket is vártak arra, hogy a kedvenc adásuk műsorra kerüljön. Akkoriban a szombat délutáni családi programot egyetlen dolog határozta meg: hogy mit ír a Rádió- és Televízió Újság. Ilyen volt az élet a '70-es, '80-as években, amelynek tv műsorait most neked is elhoztuk, hogy tesztelhesd, te mennyit tudsz róluk.

Jelenetkép Az Ablak című közéleti tv műsorból. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Kőkemény retró tv műsor kvíz

Ez a kvíz kifejezetten neked szól, ha emlékszel még arra, milyen volt a „hanghiba” felirat után türelmesen várni a képernyő előtt, ha most is a füledbe cseng egy-egy retró tv műsor főcímzenéje, és akkor sem lepődsz meg, amikor azt mondjuk, hogy hétfőnként nem volt tévéadás. Nosztalgiára fel! Most kiderül, mennyit őriz még az emlékezeted a magyar tévézés múltjából!