Ezek a legromantikusabb városok a szerelmesek napjára – Ha igazán emlékezetes Valentin-napot akarsz, ide utazz

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 17:15
külföldi utazásValentin-nap
Unod már Párizst? Eleged van Velencéből? Elcsépelt lenne már Prága is egy Valentin-napi romantikázásra? Most 5 olyan úti célt ajánlunk, ami talán eszedbe sem jutna, mégis életre szóló élményt fog jelenteni. Mutatjuk, hova utazzatok el, ha egy különleges élményre vágytok.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Párizs romantikus képe olyannyira magától értetődő, hogy a francia főváros minden évben, minden szavazáson az első helyen végez, ha a Valentin-napi úti célokról van szó. A Szajna-parti városban az urak lassan a kibomlott cipőfűzőjüket sem köthetik be anélkül, hogy a velük lévő hölgyek ne értenék félre a mozdulatot. Persze, akadnak még ilyen romantikus, leánykérős helyszínek, mint például a csatornáival, gondoláival hódító Velence, vagy éppen a Moldván ringó hófehér hattyúkkal „operáló” Prága.

Marokkó tökéletes Valentin-napi úti cél egy szerelmes romantikázáshoz.
Ezek a legizgalmasabb Valentin-napi úti célok, ha új helyszíneket fedeznétek fel. 
Fotó: IVASHstudio /  Shutterstock 
  • Alternatív romantikus úti célok Valentin-napra: Èze, Verona, Bergen, Marrakesh és Lisszabon
  • Különleges hangulat, enyhébb időjárás és felejthetetlen élmények pároknak
  • Ideális választás, ha unjátok a klasszikus városokat, mint Párizst vagy Velencét

Alternatív Valentin-napi helyszínek, ha elhagynátok a kitaposott ösvényeket

Következő listánkban 5 olyan alternatív várost ajánlunk, amelyek szintén ideális helyszínek lehetnek egy kis Valentin-napi kiruccanásra, ha már unnátok az előbb felsorolt úti célokat, vagy már mindegyikben jártatok legalább hatszor.

Èze, Franciaország

A Francia Riviéra igazán romantikus úti cél! A festői tengerparton sorakozó hangulatos kisvárosok közül is kiemelkedik a meredek hegyoldalban megbúvó Èze, amelynek páratlan panorámája a Földközi-tenger kéken csillogó tükrére nyílik. A St. Jean-Cap-Ferrat és Monaco között fekvő település macskaköves utcái, középkori házai, virágos sikátorai és a Le Jardin Exotique szilakertje idilli helyszínt kínál egy felejthetetlen Valentin-napi utazáshoz, ahol februárban is 13-16 fok és szikrázó napsütés vár.

Èze a Földközi-tengerre nyíló panorámája tökéletes Valentin-napra.
A gyönyörű fekvésű Èze nemcsak Valentin-napon, hanem az év bármely időszakában idilli romantikus úti cél.
Fotó: ArtMediaFactory /  Shutterstock 

Verona, Olaszország

Ha Velence nem is szerepel a listánkon, Olaszország akkor sem maradhat ki a felsorolásból. Egy másik tökéletesen romantikus helyszín lehet Shakespeare világhírű tragédiájának, a Rómeó és Júliának városa, Verona, ahol a történelem és az irodalom szerelmesei is a fellegekben érezhetik magukat. A tragikus szerelmesek városa, Verona, Júlia háza mellett romantikus ókori és reneszánsz építészeti emlékekkel, és ízletes fogásokat kínáló hangulatos éttermekkel csábít. Ami a február közepi időjárást illeti, az átlag 8-10 fok mindenképpen magasabb, mint Budapesten, és a napsütés is gyakoribb, mint errefelé.

Verona romantikus városa is szerepel. a listán, mint ideális Valentin-napi úti cél.
A romantikus Verona - Rómeó és Júlia városa - alkonyatkor plusz pontot is kap, mint tökéletes szerelmes úti cél. 
Fotó: Catarina Belova /  Shutterstock 

Bergen, Norvégia

Bár nem a legmelegebb úti cél, a romantikus Valentin-napi helyszínek közül a norvég település sem maradhat ki. A téli ruhába öltözött csodaország, Norvégia, a kikötő partján sorakozó élénk színű házikók, a szaunázás, a rénszarvas és husky szánozás, és az Aurora Borealis – amely alatt akár egy leánykérés is kellően romantikus lehet – idilli díszletet kínál erre a felejthetetlen alkalomra, ha ezúttal valami különlegesre vágynátok. Bár a februári átlaghőmérséklet csak 2-4 fok között várható, egy havas Valentin-napra Bergen tökéletes választásnak bizonyulhat.

A norvégiai Bergen is érdemes egy Valentin-napi utazáshoz, hiszen a város téli panorámája lenyűgöző.
Bergen bár a hűvösebb desztinációk egyike, Valentin-napon nem maradhat ki a romantikus városok listájáról. 
Fotó: Sven Hansche /  Shutterstock 

Marrakesh, Marokkó

Az egzotikus, fűszerillatú Marokkó, a színes házairól, szemet gyönyörködtető csempemozaikjairól, és az óváros romantikájáról nevezetes Marrakesh szintén életre szóló Valentin-napi élményeket ígér. Ez az úti cél azoknak tökéletes, akik egy kis orientális feelinggel, arab hangulattal dobnák fel a szerelem ünnepét. A színes, nyüzsgő piacoknál, a jázmin mindent betöltő illatánál, a festői Atlasz-hegység sziluettjénél kevés romantikusabb helyszín akad erre a kivételes alkalomra, ahol február közepén is 18-24 fok van, és napi 7-8 órát süt a nap.

Marrakesh díszes épületei között összebújó szerelmespár.
Marrakesh lenyűgöző építészete, keleti hangulata a marokkói települést is tökéletes szerelmes úti céllá varázsolja . 
Fotó: IVASHstudio /  Shutterstock 

Lisszabon, Portugália

Gondoltad volna, hogy a portugál főváros is lehet ideális romantikus úti cél egy Valentin-napi utazáshoz? Ha nem, elmondjuk, miért érdemes ezt a helyszínt választani. A színes, azulejo-csempékkel ékített házak, a városra nyíló, elbűvölő kilátópontok (mint például Miradouro de Santa Luzia), a romantikus városnegyedek, mint a Bairro Alto, a fado édes-bús dallamai, az ízletes borokat és tenger gyümölcseit kínáló éttermek tökéletes helyszínt kínálnak akár egy leánykéréshez is. Ráadásul a 15-16 fokos, tavaszt idéző hőmérséklet és a sok napsütés sem utolsó szempont, hogy Lisszabon felé vegyétek az utatokat. 

Lisszabon olyan látnivalói miatt, mint a Belém-torony, tökéletes úti cél Valentin-napra..
Lisszabon ikonikus látnivalói, mint a Belém-torony, megkoronáznak egy szerelmes utazást. 
Fotó: ANGEL LARA FOTO /  Shutterstock 

Ezek a romantikus városok egészen biztos, hogy nem fognak csalódást okozni egyikőtöknek sem.

További romantikus úti célokhoz inspirálódj az alábbi videóból:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
