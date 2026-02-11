Ezek a legromantikusabb városok a szerelmesek napjára – Ha igazán emlékezetes Valentin-napot akarsz, ide utazz

Párizs romantikus képe olyannyira magától értetődő, hogy a francia főváros minden évben, minden szavazáson az első helyen végez, ha a Valentin-napi úti célokról van szó. A Szajna-parti városban az urak lassan a kibomlott cipőfűzőjüket sem köthetik be anélkül, hogy a velük lévő hölgyek ne értenék félre a mozdulatot. Persze, akadnak még ilyen romantikus, leánykérős helyszínek, mint például a csatornáival, gondoláival hódító Velence, vagy éppen a Moldván ringó hófehér hattyúkkal „operáló” Prága.

Ezek a legizgalmasabb Valentin-napi úti célok, ha új helyszíneket fedeznétek fel.

Fotó: IVASHstudio / Shutterstock

Alternatív romantikus úti célok Valentin-napra: Èze, Verona, Bergen, Marrakesh és Lisszabon

Különleges hangulat, enyhébb időjárás és felejthetetlen élmények pároknak

Ideális választás, ha unjátok a klasszikus városokat, mint Párizst vagy Velencét

Alternatív Valentin-napi helyszínek, ha elhagynátok a kitaposott ösvényeket

Következő listánkban 5 olyan alternatív várost ajánlunk, amelyek szintén ideális helyszínek lehetnek egy kis Valentin-napi kiruccanásra, ha már unnátok az előbb felsorolt úti célokat, vagy már mindegyikben jártatok legalább hatszor.

Èze, Franciaország

A Francia Riviéra igazán romantikus úti cél! A festői tengerparton sorakozó hangulatos kisvárosok közül is kiemelkedik a meredek hegyoldalban megbúvó Èze, amelynek páratlan panorámája a Földközi-tenger kéken csillogó tükrére nyílik. A St. Jean-Cap-Ferrat és Monaco között fekvő település macskaköves utcái, középkori házai, virágos sikátorai és a Le Jardin Exotique szilakertje idilli helyszínt kínál egy felejthetetlen Valentin-napi utazáshoz, ahol februárban is 13-16 fok és szikrázó napsütés vár.

A gyönyörű fekvésű Èze nemcsak Valentin-napon, hanem az év bármely időszakában idilli romantikus úti cél.

Fotó: ArtMediaFactory / Shutterstock

Verona, Olaszország

Ha Velence nem is szerepel a listánkon, Olaszország akkor sem maradhat ki a felsorolásból. Egy másik tökéletesen romantikus helyszín lehet Shakespeare világhírű tragédiájának, a Rómeó és Júliának városa, Verona, ahol a történelem és az irodalom szerelmesei is a fellegekben érezhetik magukat. A tragikus szerelmesek városa, Verona, Júlia háza mellett romantikus ókori és reneszánsz építészeti emlékekkel, és ízletes fogásokat kínáló hangulatos éttermekkel csábít. Ami a február közepi időjárást illeti, az átlag 8-10 fok mindenképpen magasabb, mint Budapesten, és a napsütés is gyakoribb, mint errefelé.