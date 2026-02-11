Ezek a legromantikusabb városok a szerelmesek napjára – Ha igazán emlékezetes Valentin-napot akarsz, ide utazz

Párizs romantikus képe olyannyira magától értetődő, hogy a francia főváros minden évben, minden szavazáson az első helyen végez, ha a Valentin-napi úti célokról van szó. A Szajna-parti városban az urak lassan a kibomlott cipőfűzőjüket sem köthetik be anélkül, hogy a velük lévő hölgyek ne értenék félre a mozdulatot. Persze, akadnak még ilyen romantikus, leánykérős helyszínek, mint például a csatornáival, gondoláival hódító Velence, vagy éppen a Moldván ringó hófehér hattyúkkal „operáló” Prága.
Következő listánkban 5 olyan alternatív várost ajánlunk, amelyek szintén ideális helyszínek lehetnek egy kis Valentin-napi kiruccanásra, ha már unnátok az előbb felsorolt úti célokat, vagy már mindegyikben jártatok legalább hatszor.
A Francia Riviéra igazán romantikus úti cél! A festői tengerparton sorakozó hangulatos kisvárosok közül is kiemelkedik a meredek hegyoldalban megbúvó Èze, amelynek páratlan panorámája a Földközi-tenger kéken csillogó tükrére nyílik. A St. Jean-Cap-Ferrat és Monaco között fekvő település macskaköves utcái, középkori házai, virágos sikátorai és a Le Jardin Exotique szilakertje idilli helyszínt kínál egy felejthetetlen Valentin-napi utazáshoz, ahol februárban is 13-16 fok és szikrázó napsütés vár.
Ha Velence nem is szerepel a listánkon, Olaszország akkor sem maradhat ki a felsorolásból. Egy másik tökéletesen romantikus helyszín lehet Shakespeare világhírű tragédiájának, a Rómeó és Júliának városa, Verona, ahol a történelem és az irodalom szerelmesei is a fellegekben érezhetik magukat. A tragikus szerelmesek városa, Verona, Júlia háza mellett romantikus ókori és reneszánsz építészeti emlékekkel, és ízletes fogásokat kínáló hangulatos éttermekkel csábít. Ami a február közepi időjárást illeti, az átlag 8-10 fok mindenképpen magasabb, mint Budapesten, és a napsütés is gyakoribb, mint errefelé.
Bár nem a legmelegebb úti cél, a romantikus Valentin-napi helyszínek közül a norvég település sem maradhat ki. A téli ruhába öltözött csodaország, Norvégia, a kikötő partján sorakozó élénk színű házikók, a szaunázás, a rénszarvas és husky szánozás, és az Aurora Borealis – amely alatt akár egy leánykérés is kellően romantikus lehet – idilli díszletet kínál erre a felejthetetlen alkalomra, ha ezúttal valami különlegesre vágynátok. Bár a februári átlaghőmérséklet csak 2-4 fok között várható, egy havas Valentin-napra Bergen tökéletes választásnak bizonyulhat.
Az egzotikus, fűszerillatú Marokkó, a színes házairól, szemet gyönyörködtető csempemozaikjairól, és az óváros romantikájáról nevezetes Marrakesh szintén életre szóló Valentin-napi élményeket ígér. Ez az úti cél azoknak tökéletes, akik egy kis orientális feelinggel, arab hangulattal dobnák fel a szerelem ünnepét. A színes, nyüzsgő piacoknál, a jázmin mindent betöltő illatánál, a festői Atlasz-hegység sziluettjénél kevés romantikusabb helyszín akad erre a kivételes alkalomra, ahol február közepén is 18-24 fok van, és napi 7-8 órát süt a nap.
Gondoltad volna, hogy a portugál főváros is lehet ideális romantikus úti cél egy Valentin-napi utazáshoz? Ha nem, elmondjuk, miért érdemes ezt a helyszínt választani. A színes, azulejo-csempékkel ékített házak, a városra nyíló, elbűvölő kilátópontok (mint például Miradouro de Santa Luzia), a romantikus városnegyedek, mint a Bairro Alto, a fado édes-bús dallamai, az ízletes borokat és tenger gyümölcseit kínáló éttermek tökéletes helyszínt kínálnak akár egy leánykéréshez is. Ráadásul a 15-16 fokos, tavaszt idéző hőmérséklet és a sok napsütés sem utolsó szempont, hogy Lisszabon felé vegyétek az utatokat.
Ezek a romantikus városok egészen biztos, hogy nem fognak csalódást okozni egyikőtöknek sem.
További romantikus úti célokhoz inspirálódj az alábbi videóból:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.