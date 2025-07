Irány a Tatuin vagy Középfölde - Nyaraljunk az Avatar és más kasszasikerek helyszínén

Az igazi filmrajongók a nyaralást is tervezhetik úgy, hogy a filmek iránti rajongásuknak hódolhassanak a négy falon kívül. A legnagyobb hollywoodi szuperprodukciók forgatási helyszíneire bárki ellátogathat, akár az Avatar lélegzetelállító lebegő szikláit is megtekintheti Kínában.

Az Avatar szereposztása épp oly parádés volt, mint a kínai nemzeti park nyújtotta környezet (Fotó: Nick N A / Shutterstock)

Az Avatar lebegő sziklái is látogathatók

Avatar (2009)

A film CGI technikája legendás volt a maga idejében. Így sikerült megoldani azt is, hogy a Kínában található ZhangJiaJie Nemzeti Park sziklacsúcsai a filmben úgy hassanak, mintha a felhők között lebegnének a semmiben. A Chu-nan tartományban elhelyezkedő nemzeti parkot bárki meglátogathatja. A film sikere óta látványosan megnövekedett a filmturisták száma, akik a Pandora őslakos népe a na'vik "élőhelyét" akarták látni. Az Avatar filmek rendesen meglökték a turizmust a térségben.

A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja

A Johnny Depp főszereplésével készült kalózos filmsorozat utolsó része számos helyszínen forgott. A legtöbb jelenetet Ausztrália keleti partjainál Gold Coaston vették fel. A partszakasz azelőtt is igazi turistaparadicsom volt, de a forgatás óta különösen kedvelt desztinációvá vált a rajongók körében.

Az ausztrál Gold Coast látogatottsága a duplájára nőtt a Karib-tenger film óta (Fotó: Timm Rahrt / Shutterstock)

Star Wars: Baljós árnyak

Az eredeti Star Wars trilógia újabb részei közül több is különleges helyszínen forgott. Az egyik legnépszerűbb a tunéziai Tataouine városa, ami nem véletlenül cseng ismerősen, ugyanis a Tatuin bolygó látványvilágát ez a hely ihlette. A rajongók özönlenek a városba, különösen azért, mert a ház, amiben az Ewan McGregor által alakított Obi-Wan lakott jelenleg is látogatható. Sőt, a legnagyobb fanok akár saját esküvőjük helyszínéül is lefoglalhatják A klónok támadásában Padme és Anakin Skywalker esküvőjének otthont adó Ville de Balbianellót a Comói-tó partján.

A Tatuin bolygót ihlető tunéziai város (Fotó: Leonid Andronov / Shutterstock )

A Gyűrűk Ura-trilógia

Talán a legismertebb látogatható filmes forgatási helyszín Új-Zéland, ahol a Peter Jackson rendezte Gyűrűk Ura-filmek készültek. A forgatás két évig tartott, a három részt ugyanis egyben vették fel. Hobbitfalva a mai napig látogatható, de kizárólag csoportosan, idegenvezető felügyeletével. A legtöbb házikó csak egy homlokzatból áll, de van egy olyan, amibe be is léphetnek a látogatók. Emellett tematikus túrákat is tartanak a szigeten, így végigjárhatók a trilógia fontosabb helyszínei.