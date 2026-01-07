Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Galéria: ezek a legszebb hó- és jégszobrok a világon – Különleges művészet a fagy birodalmában

2026. január 07.
A téli hónapokban a hideg és a hó nem csupán a tájat alakítja, formálja, hanem a kreativitást is inspirálja. A hó- és jégszobrok különleges művészete világszerte vonzza a látogatókat, akik csodálattal gyönyörködnek az átmeneti, de lenyűgöző alkotásokban. Mutatjuk a legszebbeket!
Etédi Alexa
A hó- és jégszobrok készítése különleges szakértelmet igényel. A jégszobrászok általában nagy jégtömbökből dolgoznak, melyeket láncfűrésszel, vésőkkel és csiszolóeszközökkel formálnak. A fény és a szín kiemeléséhez gyakran használnak LED világítást, amely drámai hatást kölcsönöz az áttetsző felületeknek.

Hó- és jégszobrok a Bajkál-tó jegén.
Hó- és jégszobrokat az oroszországi Bajkál-tó befagyott felületén is gyakran készítenek. 
Fotó: Delbars / Shutterstock 
  • A hó- és jégszobrok készítése különleges technikákat és precíz vésést igényel.
  • Világszerte híres fesztiválokon, mint Sapporó, Harbin vagy Quebec, láthatók a mesterművek.
  • A művek múlandósága adja varázsukat, a fény és hőmérséklet mindig befolyásolja az alkotást.

A hó- és jégszobrok technikái

A jégszobrokkal ellentétben a hószobrászat inkább a laposabb, részletgazdag munkákra alkalmas, ahol a havat tömörítve és faragva alakítják ki a formákat. Mindkét technika esetében a hőmérséklet és az időjárás kulcsfontosságú: a meleg, vagy a napfény gyorsan károsíthatja az alkotásokat, ezért a tervezésnél mindig figyelembe veszik a helyszín éghajlati adottságait.

Fiaal nő a Harbin International Ice and Snow Sculpture Festivalon.
A kínai Harbinban rendezett Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival valóságos remekműveket mutat be évről évre. 
Fotó: kitzcorner / Shutterstock 

Világhírű fesztiválok és kiállítások

A hó- és jégszobrok egyik legnagyobb ünnepe Japánban, Hokkaidó szigetén, Sapporóban található, ahol évente tíz napon át tartó jégfesztivált szerveznek. Itt óriási jégtemplomok, híres épületek másai, vagy éppen tradicionális manga figurák kelnek életre. Kínában, Harbin városában a Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival a világ egyik legnagyobb jégszobrász eseménye, ahol monumentális jégkastélyok és interaktív labirintusok várják a látogatókat.

A hó- és jégszobrok rövid életűek, ám ez a múlandóság adja különleges varázsukat. Egy-egy jól sikerült szobor nemcsak a technikai tudást és kreativitást tükrözi, hanem az évszak szépségét és egyedi hangulatát is megidézi.

Turisták tömege élvezi a kínai Harbinban, minden évben megrendezett nagy, nemzetközijég- és hószobrászati fesztivált.
Az udmurtföldi Izsevszk (Oroszország) jégszobrász kiállításának egyik alkotása az Iszevszki-tó partján.
A kanadai Albertában található Lake Louise téli fesztivál egyik különleges műve.
A japán Hokkaido szigetén található Sapporo Hófesztivál mindig különleges alkotásokkal varázsolja el a látogatókat.
A jégszobrászat műalkotásai tömörített hóból, illetve áttetsző jégkockákból készülnek. A szobrokat speciális eszközökkel faragják, vágják, csiszolják, néha színes fényekkel is megvilágítják, hogy ezáltal még látványosabbak legyenek.
Szintén a Sapporoi Hófesztivál egy különleges remekműve, amely egy tradicionális japán épületet ábrázol.
Japán manga figura (a képregény japán nyelvű általános elnevezése) hóból - Sapporoi Hófesztivál hószobra.
A finnországi Kemiben található Snow Experience365 fesztivál egyik különleges jégszobra.
Galéria: Hó- és jégszobrok: művészet a fagy birodalmában
Turisták tömege élvezi a kínai Harbinban, minden évben megrendezett nagy, nemzetközijég- és hószobrászati fesztivált.

 

Nézz szét a kínai Harbin International Ice and Snow Sculpture Festivalon az alábbi videó segítségével:

