Krausz Gábor: A főzéshez ma már nem a rádiót, hanem Annát "kapcsolom be"

A sztárséf lassan minden szinten összeköti életét szerelmével, hiszen kapcsolatuk a táncparketten indult, majd bejárták a Fülöp-szigeteket és Tajvant az Ázsia Expresszben, mára pedig már a konyhában is sikerült kialakítaniuk az összhangot. Olyannyira így van ez, hogy Krausz Gábor már egy-egy étlap kialakításában is kikéri Mikes Anna véleményét, hiszen a közös utazásaik során nemcsak a pihenésre és egymásra koncentráltak, hanem feltérképezték a meglátogatott országok gasztronómiai kincseit is. A Séfek Séfe mesterszakácsa most a Borsnak mesélt ezekről a közös szerelmes-kajálós utazásokról, és az otthoni főzések családi idilljébe is bepillantást engedett.

Krausz Gábor Mikes Anna véleményét is kikéri a szállodalánc étlapjának kialakításakor (Fotó: Boldog Ati)

Krausz Gábor: A régi „kóstolásos módszerben hiszek...”

– A kapcsolatunk elején mindketten rengeteget dolgoztunk, ami nem titok, hiszen a szerelmünk is eleve munka közben született. Onnantól kezdve pedig elindult velünk a verkli, hiszen részt vettünk az Ázsia Expresszben, ami szintén kőkemény és embert próbáló meló volt mindkettőnk számára.

Ugyanakkor éppen a forgatáson lépett szintet a kapcsolatunk, és lettünk végérvényesen elválaszthatatlanok.

Hazatérve aztán arra az elhatározásra jutottunk, hogy amennyire csak lehet, lazítunk a kötelezettségeinken, és arra jutottunk, hogy gyűjtjük tovább a közös élményeket. Ennek pedig a legkézenfekvőbb módja az utazgatás, így Anna egy utazást kapott tőlem a születésnapjára, ahogyan én is tőle. Az utazásaink pedig lehetőséget kínáltak arra, hogy feltérképezzük a meglátogatott országok gasztronómiai különlegességeit. Hiszen én a pihenések alatt sem tudok kibújni a bőrömből és szeretek tapasztalatokat gyűjteni ezen a téren. Nagyon szuperül alakult a nyarunk, és rengeteg inspirációt gyűjtöttem, melyeket felhasználhattam a munkám során is, hiszen jelenleg egy egyre bővülő, nemzetközi szállodalánc executive chefje vagyok. Persze egy séfnek ma már lehetősége van az interneten tájékozódni, de én jobban szeretem a „régi, kóstolásos” módszert, amiben fantasztikus társammá vált Anna – kezdte lapunknak Krausz Gábor, akire sok utazás vár még a jövőben, hiszen a szállodalánc szeretne tovább bővülni Európában, így főztjével meghódíthatja majd a Szlovéniába, Horvátországba, vagy éppen Olaszországba látogató szállóvendégeket is. És hogy miként segít ebben neki szerelme, Mikes Anna?