Mesebeli Luxemburg – Apró európai nagyhercegség különleges karácsonyi vásárokkal

Ha eleged lenne már sokadszor is felkeresni a bécsi, vagy a zágrábi adventi vásárt, vagy egy jóval nyugisabb hangulatú eseményt keresnél, mint a müncheni repülőtér nagyszabású Christkindlmarktja, de mégis valami különlegesre vágynál, akkor van egy jó hírünk. Európa egyik legkisebb, turisztikailag legkevésbé túlterhelt országa, Luxemburg most mesébe illő karácsonyi vásárokkal, egy elbűvölő fővárossal és ingyenes tömegközlekedéssel vár.
Az UNESCO Világörökségként is ismert főváros területén több úgy nevezett Wantermaart (Téli Piac) is megnyitja kapuit, ráadásul jóval barátibb áron, mint Európa más országaiban. Az aprócska főváros, Luxembourg várostervezésének köszönhetően a különböző helyszínek gyalogosan is könnyen megközelíthetők, de ha mégis a tömegközlekedést vennénk igénybe, a jó hír, hogy mindezt ingyenesen tehetjük!
A díjmentes tömegközlekedés 2020 óta van érvényben a környezetterhelés csökkentése, valamint az országon belüli összes normál osztályú busz-, villamos- és vonatutat lefedő közösségi közlekedés fellendítése érdekében.
A város több helyszínen is kialakított karácsonyi vásáraira elbűvölő panorámát kínál a Chemin de la Corniche, amelyet „Európa legszebb erkélyének” tartanak, így könnyen eldönthetjük, hogy melyiket választjuk.
A messziről illatozó, ínycsiklandó Glühwäin, vagyis forralt bor, csak a kezdet, emellett jégpályák, körhinták, karácsonyi ételeket és italokat, illetve kézműves ajándékokat árusító standok várnak mindenfelé.
A legnagyobb és legfontosabb luxembourgi piacok 2025. november 21-től egészen 2026. újév napjáig tartanak nyitva, így az aprócska nagyhercegség azon kevés európai ország közé tartozik, ahol a karácsonyi vásár karácsony után is nyitva tart még.
A hagyományos karácsonyi vásár, a luxemburgi nyelven Lëtzebuerger Chrëschtmaart-nak nevezett rendezvény a Place d'Armes téren található, míg a Place de la Constitution téren egy 32 méter magas óriáskereket állítottak fel, amelyről lenyűgöző kilátás nyílik az alatta elterülő hangulatos vásárra, és a város távolabbi részeire is.
Amit mindenképpen érdemes megkóstolni, az a luxemburgi almatorta, a Gromperekichelcher (krumplipalacsinta) és a Glühwäin (forralt bor), hiszen ezek tradicionális luxemburgi ünnepi eledelek.
Azért persze a kulturális nevezetességeket sem érdemes kihagyni, hiszen Luxemburg számos különleges látnivalóval büszkélkedik. Ilyen az ország északi részén található Vianden vár, amely Európa egyik legimpozánsabb középkori erőssége. Ha már ott járunk, az alant elterülő, azonos nevű kisvárost se hagyjuk ki, amelynek festői utcácskái és különleges múzeumai is megérnek egy látogatást.
Egy másik elbűvölő város Echternach, amely Luxemburg legrégebbi települése, így érdemes felkeresni hangulatos óvárosát, illetve a Szent Willibrord-bazilikát. A festői hegyi falu, Clervaux szintén egy látványos várkastéllyal büszkélkedik, amelyben az Ember családja című kulturális jelentőségű fotókiállítás, illetve az ardenneki csata emlékmúzeuma található.
