Mesebeli Luxemburg – Apró európai nagyhercegség különleges karácsonyi vásárokkal

Ha eleged lenne már sokadszor is felkeresni a bécsi, vagy a zágrábi adventi vásárt, vagy egy jóval nyugisabb hangulatú eseményt keresnél, mint a müncheni repülőtér nagyszabású Christkindlmarktja, de mégis valami különlegesre vágynál, akkor van egy jó hírünk. Európa egyik legkisebb, turisztikailag legkevésbé túlterhelt országa, Luxemburg most mesébe illő karácsonyi vásárokkal, egy elbűvölő fővárossal és ingyenes tömegközlekedéssel vár.

Luxemburg mesebeli karácsonyi vásárokkal várja az apró nagyhercegségbe utazókat

Fotó: Miroslav Denes / Shutterstock

Luxemburg: karácsonyi vásár extrákkal

Az UNESCO Világörökségként is ismert főváros területén több úgy nevezett Wantermaart (Téli Piac) is megnyitja kapuit, ráadásul jóval barátibb áron, mint Európa más országaiban. Az aprócska főváros, Luxembourg várostervezésének köszönhetően a különböző helyszínek gyalogosan is könnyen megközelíthetők, de ha mégis a tömegközlekedést vennénk igénybe, a jó hír, hogy mindezt ingyenesen tehetjük!

A díjmentes tömegközlekedés 2020 óta van érvényben a környezetterhelés csökkentése, valamint az országon belüli összes normál osztályú busz-, villamos- és vonatutat lefedő közösségi közlekedés fellendítése érdekében.

A város több helyszínen is kialakított karácsonyi vásáraira elbűvölő panorámát kínál a Chemin de la Corniche, amelyet „Európa legszebb erkélyének” tartanak, így könnyen eldönthetjük, hogy melyiket választjuk.

A luxembourgi Chemin de la Corniche, a Bock-hegy lejtőjén vezető sétaút, ahonnan elképesztő kilátás nyílik a fővárosra

Fotó: Marcel van den Bos / 123RF

Mi kell a tökéletes Wantermaarthoz?

A messziről illatozó, ínycsiklandó Glühwäin, vagyis forralt bor, csak a kezdet, emellett jégpályák, körhinták, karácsonyi ételeket és italokat, illetve kézműves ajándékokat árusító standok várnak mindenfelé.

A legnagyobb és legfontosabb luxembourgi piacok 2025. november 21-től egészen 2026. újév napjáig tartanak nyitva, így az aprócska nagyhercegség azon kevés európai ország közé tartozik, ahol a karácsonyi vásár karácsony után is nyitva tart még.

A luxemburgi Lëtzebuerger Chrëschtmaartok, vagyis karácsonyi vásárok forralt borral, kézműves termékekkel és más ünnepi meglepetésekkel várják a látogatókat

Fotó: Miroslav Denes / Shutterstock

A hagyományos karácsonyi vásár, a luxemburgi nyelven Lëtzebuerger Chrëschtmaart-nak nevezett rendezvény a Place d'Armes téren található, míg a Place de la Constitution téren egy 32 méter magas óriáskereket állítottak fel, amelyről lenyűgöző kilátás nyílik az alatta elterülő hangulatos vásárra, és a város távolabbi részeire is.