A párizsi Moulin Rouge a világ egyik leghíresebb mulatója lett.

Botrányos tánc, cigarettafüstbe bújt titkok: így lett a Moulin Rouge a világ leghíresebb kabaréja – Galéria

Párizs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 14:45
Moulin Rougemulató
A párizsi éjszaka egyik legfényesebb szimbóluma immár több mint egy évszázada vonzza a turistákat és művészetrajongókat egyaránt. A Moulin Rouge legendás története a fényűzés, a botrány és a kultúra különleges keveréke.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

1889. október 6-án nyílt meg Párizsban a híre Vörös Malom, vagyis a Moulin Rouge, amely azóta is a francia főváros egyik legikonikusabb szórakozóhelye. A legendás mulató neve mára összeforrt a féktelen mulatsággal, a francia kánkán ritmusával és a Montmartre bohém világával.

A párizsi Moulin Rouge
A Moulin Rouge sztárfellépői között megfordult Josephine Baker, Maurice Chevalier, Édith Piaf, Yves Montand, Ginger Rogers,  Liza Minnelli, és Frank Sinatra. Fotó: Fortepan

A művészet bölcsője vagy botrányok otthona? – A párizsi Moulin Rouge

A kabarét Josep Oller és Charles Zidler alapította a Pigalle negyedben, a Montmartre lábánál. A vörösre festett, világító szélmalom már messziről hívogatta a közönséget, és rövid idő alatt a „nők első palotájaként” vált ismertté. Az alapítók célja az volt, hogy egy helyen keveredjenek a gazdag polgárok, a művészek és az utca emberei, pezsgő és nevetés kíséretében.

A siker titka a különleges hangulat mellett a színpadi újításokban rejlett: a gyors díszletváltások, az extravagáns látványvilág és a friss, sokszor merész műsorok egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a Moulin Rouge neve hamar világhírűvé váljon. Itt született meg a kánkán, amely forradalmasította a tánc világát, és olyan sztárok tették halhatatlanná, mint La Goulue vagy Jane Avril.

Moulin Rouge plakát Toulouse-Lautrec-től
Toulouse-Lautrec Moulin Rouge-plakátja, amely a kánkán első számú csillagát, La Goulue-t ábrázolta. Forrás: wikipedia

A mulató nemcsak a közönséget, hanem a művészeket is rabul ejtette: Henri de Toulouse-Lautrec plakátjai és festményei örökre beírták a Moulin Rouge-t a művészettörténetbe. Nem véletlen, hogy évente több százezer látogató keresi fel, és ma is a francia music-hall három legnagyobb intézménye között tartják számon.

Több mint 130 évvel a nyitása után a Moulin Rouge továbbra is a párizsi éjszaka szíve, ahol a múlt bohém fénye és a modern szórakoztatás ma is színpompásan egészítik ki egymást. Egy hely, ahol minden este életre kel a Belle Époque varázsa, pezsgő, tánc és zene kíséretében.

A párizsi Moulin Rouge az 1915-ös tűzvész előtt; új Moulin Rouge-t 1921-ben nyitották meg.
Jeanne Florentine Bourgeois, akit hivatásos nevén Mistinguett -ként ismertek, a Moulin Rouge egyik legnagyobb csillaga volt a XX: század elején.
Mistinguett Moulin Rouge poszter 1926-ból - a képet a korszak elismert plakáttervezője, Charles Gesmar készítette.
Az extravagáns, erotikus, ugyanakkor cirkusz jellegű előadások bár sokakat megbotránkoztattak, a nép özönlött a mulatóba.
A Moulin Rouge a Montmartre-tól délnyugatra, Párizs Pigalle kerületében, a Boulevard de Clichy-n található, tetején egy nevezetes piros szélmalom áll - innen az elnevezése: Vörös Malom.
Henri de Toulouse Lautrec a Moulin Rouge első igazgatójával, Trémoladával, más néven Charles Zidler-rel.
La Goulue, a Moulin Rouge másik híres táncosa volt, aki Renoir-nak köszönhette sikerét.
1940 júniusa: két német katona beszélget a Moulin Rouge előtt Párizs náci megszállásának idején.
A Moulin Rouge hosszú évtizedek óta turisztikai látványosság , amely főként zenés táncos szórakozást kínál a világ minden tájáról érkező látogatóknak.
A Moulin Rouge 1936-ban Mistinguett visszavonulása után és a New Yorkban híressé vált Cotton Club előadás bemutatása előtt.
