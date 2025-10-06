Botrányos tánc, cigarettafüstbe bújt titkok: így lett a Moulin Rouge a világ leghíresebb kabaréja – Galéria

1889. október 6-án nyílt meg Párizsban a híre Vörös Malom, vagyis a Moulin Rouge, amely azóta is a francia főváros egyik legikonikusabb szórakozóhelye. A legendás mulató neve mára összeforrt a féktelen mulatsággal, a francia kánkán ritmusával és a Montmartre bohém világával.

A Moulin Rouge sztárfellépői között megfordult Josephine Baker, Maurice Chevalier, Édith Piaf, Yves Montand, Ginger Rogers, Liza Minnelli, és Frank Sinatra. Fotó: Fortepan

A művészet bölcsője vagy botrányok otthona? – A párizsi Moulin Rouge

A kabarét Josep Oller és Charles Zidler alapította a Pigalle negyedben, a Montmartre lábánál. A vörösre festett, világító szélmalom már messziről hívogatta a közönséget, és rövid idő alatt a „nők első palotájaként” vált ismertté. Az alapítók célja az volt, hogy egy helyen keveredjenek a gazdag polgárok, a művészek és az utca emberei, pezsgő és nevetés kíséretében.

A siker titka a különleges hangulat mellett a színpadi újításokban rejlett: a gyors díszletváltások, az extravagáns látványvilág és a friss, sokszor merész műsorok egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a Moulin Rouge neve hamar világhírűvé váljon. Itt született meg a kánkán, amely forradalmasította a tánc világát, és olyan sztárok tették halhatatlanná, mint La Goulue vagy Jane Avril.

Toulouse-Lautrec Moulin Rouge-plakátja, amely a kánkán első számú csillagát, La Goulue-t ábrázolta. Forrás: wikipedia

A mulató nemcsak a közönséget, hanem a művészeket is rabul ejtette: Henri de Toulouse-Lautrec plakátjai és festményei örökre beírták a Moulin Rouge-t a művészettörténetbe. Nem véletlen, hogy évente több százezer látogató keresi fel, és ma is a francia music-hall három legnagyobb intézménye között tartják számon.

Több mint 130 évvel a nyitása után a Moulin Rouge továbbra is a párizsi éjszaka szíve, ahol a múlt bohém fénye és a modern szórakoztatás ma is színpompásan egészítik ki egymást. Egy hely, ahol minden este életre kel a Belle Époque varázsa, pezsgő, tánc és zene kíséretében.