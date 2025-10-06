Ezt a helyet neked is látnod kell – egy mesebeli ősi erdő, ahol a fantasy filmek életre kelnek

Létezik Angliában egy mesebeli erdő, amelybe belépve úgy érezzük, mintha egy fantasy-regény lapjaira csöppentünk volna. A Gloucestershire megyében, a Forest of Dean szívében található Puzzlewood nem csupán a természetjárók titkos kedvence, hanem filmrajongók zarándokhelye is: filmforgatási helyszínként szerepelt a Star Wars: Az ébredő erő című klasszikusban, a Doctor Who és a Merlin című filmekben. Nem véletlen, hogy a látogatók szerint ez a hely minden brit utazási bakancslistán ott kell, hogy szerepeljen.

Puzzlewood valódi mesebeli erdő, amely egyszerre Anglia egyik legkülönlegesebb természeti kincse is, így aki Gloucester környékén jár, annak érdemes útba ejteni

Fotó: GuyBerresfordPhotography / Shutterstock

Kanyargó ösvények és titkos hidak: ez a mesebeli erdő tényleg létezik

Puzzlewood persze nem egy hagyományos erdei sétahely. A mohával borított sziklák, a több száz éves, csavarodott törzsű fák és a szűk, alagutakra emlékeztető klasszikus labirintusok mind hozzájárulnak ahhoz a különleges atmoszférához, amely egyszerre misztikus és barátságos.

A kanyargó ösvények mentén apró hidak ívelnek át a festői szurdokok felett, és minden kanyar újabb és újabb meglepetést tartogat: egy napsugárban úszó tisztás, egy eldugott ösvény vagy egy olyan sziklaforma, amely akár a Gyűrűk ura Középföldéjén is megállná a helyét. Nem véletlen, hogy a hely állítólag a Gyűrűk Ura világát is inspirálta.

Puzzlewood mohával benőtt sziklái, árnyas ösvényei és kanyargós sétaútjai idilli kirándulási lehetőséget kínálnak

Fotó: Olga Kylymnyk / Shutterstock

Az utóbbi időben a helyszín híre a közösségi médiában is berobbant: egy népszerű TikTok-videó több tízezer megtekintést gyűjtött össze, bemutatva a „mesebeli erdőt”, ahol a valóság és a fantázia határai elmosódnak. A kommentelők rajongással írták: „Olyan, mintha egy fantasy világból lépett volna elő” vagy „Szerencsés vagyok, hogy a közelben élek, ez tényleg varázslatos hely.” Sokak számára igazi, kirándulással összekötött élmény is, amelyhez újra és újra visszatérnek.

Családbarát kaland minden korosztálynak

Puzzlewood nem csak a természet szerelmeseinek ajánlott: a fotósok számára igazi paradicsom, a családoknak pedig szórakoztató és biztonságos úti cél. A környéken kis gazdaság, játszótér és bolt is várja a látogatókat, így a gyerekek és a felnőttek egyaránt találnak maguknak elfoglaltságot.

Puzzlewood szeptemberben és októberben minden nap 10 órától látogatható, a legutolsó belépés délután 16 órakor lehetséges. Novemberben szűkebb a lehetőség: ekkor szombaton, vasárnap és hétfőn tart nyitva, 10 órától délután 15 óráig. Decemberben zárva tart.