Ezt a helyet neked is látnod kell – egy mesebeli ősi erdő, ahol a fantasy filmek életre kelnek

Létezik Angliában egy mesebeli erdő, amelybe belépve úgy érezzük, mintha egy fantasy-regény lapjaira csöppentünk volna. A Gloucestershire megyében, a Forest of Dean szívében található Puzzlewood nem csupán a természetjárók titkos kedvence, hanem filmrajongók zarándokhelye is: filmforgatási helyszínként szerepelt a Star Wars: Az ébredő erő című klasszikusban, a Doctor Who és a Merlin című filmekben. Nem véletlen, hogy a látogatók szerint ez a hely minden brit utazási bakancslistán ott kell, hogy szerepeljen.
Puzzlewood persze nem egy hagyományos erdei sétahely. A mohával borított sziklák, a több száz éves, csavarodott törzsű fák és a szűk, alagutakra emlékeztető klasszikus labirintusok mind hozzájárulnak ahhoz a különleges atmoszférához, amely egyszerre misztikus és barátságos.
A kanyargó ösvények mentén apró hidak ívelnek át a festői szurdokok felett, és minden kanyar újabb és újabb meglepetést tartogat: egy napsugárban úszó tisztás, egy eldugott ösvény vagy egy olyan sziklaforma, amely akár a Gyűrűk ura Középföldéjén is megállná a helyét. Nem véletlen, hogy a hely állítólag a Gyűrűk Ura világát is inspirálta.
Az utóbbi időben a helyszín híre a közösségi médiában is berobbant: egy népszerű TikTok-videó több tízezer megtekintést gyűjtött össze, bemutatva a „mesebeli erdőt”, ahol a valóság és a fantázia határai elmosódnak. A kommentelők rajongással írták: „Olyan, mintha egy fantasy világból lépett volna elő” vagy „Szerencsés vagyok, hogy a közelben élek, ez tényleg varázslatos hely.” Sokak számára igazi, kirándulással összekötött élmény is, amelyhez újra és újra visszatérnek.
Puzzlewood nem csak a természet szerelmeseinek ajánlott: a fotósok számára igazi paradicsom, a családoknak pedig szórakoztató és biztonságos úti cél. A környéken kis gazdaság, játszótér és bolt is várja a látogatókat, így a gyerekek és a felnőttek egyaránt találnak maguknak elfoglaltságot.
Puzzlewood szeptemberben és októberben minden nap 10 órától látogatható, a legutolsó belépés délután 16 órakor lehetséges. Novemberben szűkebb a lehetőség: ekkor szombaton, vasárnap és hétfőn tart nyitva, 10 órától délután 15 óráig. Decemberben zárva tart.
A belépőjegyek ára a következőképpen alakul:
2 éves kor alatt a belépés ingyenes.
Puzzlewood egyszerre idézi fel a gyermekkori mesék világát és nyújt felfrissülést a rohanó hétköznapokból. Egy séta itt nem pusztán kirándulás, hanem időutazás a természet rejtett titkai közé. Legyen szó egy romantikus sétáról, családi programról vagy fotós kalandról, a Forest of Dean gyöngyszeme mindenkit rabul ejt. Nem túlzás azt mondani: aki egyszer beteszi ide a lábát, úgy érzi majd, mintha egy másik világba csöppent volna.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.