Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Brúnó, Renáta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Puzzlewood egy igazi mesebeli erdő Angliában

Ezt a helyet neked is látnod kell – egy mesebeli ősi erdő, ahol a fantasy filmek életre kelnek

filmforgatási helyszín
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 13:15
Angliakülföldi utazásStar Wars: Az ébredő Erő
Van egy hely Anglia szívében, ahol a valóság és a fantázia határai teljesen elmosódnak. A Gloucestershire-ben található Puzzlewoodot sokan egyszerűen csak mesebeli erdő néven emlegetik, nem véletlenül.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Létezik Angliában egy mesebeli erdő, amelybe belépve úgy érezzük, mintha egy fantasy-regény lapjaira csöppentünk volna. A Gloucestershire megyében, a Forest of Dean szívében található Puzzlewood nem csupán a természetjárók titkos kedvence, hanem filmrajongók zarándokhelye is: filmforgatási helyszínként szerepelt a Star Wars: Az ébredő erő című klasszikusban, a Doctor Who és a Merlin című filmekben. Nem véletlen, hogy a látogatók szerint ez a hely minden brit utazási bakancslistán ott kell, hogy szerepeljen.

Puzzlewood mesebeli erdője filmforgatások helyszíne volt
Puzzlewood valódi mesebeli erdő, amely egyszerre Anglia egyik legkülönlegesebb természeti kincse is, így aki Gloucester környékén jár, annak érdemes útba ejteni
Fotó: GuyBerresfordPhotography /  Shutterstock 

Kanyargó ösvények és titkos hidak: ez a mesebeli erdő tényleg létezik

Puzzlewood persze nem egy hagyományos erdei sétahely. A mohával borított sziklák, a több száz éves, csavarodott törzsű fák és a szűk, alagutakra emlékeztető klasszikus labirintusok mind hozzájárulnak ahhoz a különleges atmoszférához, amely egyszerre misztikus és barátságos.

A kanyargó ösvények mentén apró hidak ívelnek át a festői szurdokok felett, és minden kanyar újabb és újabb meglepetést tartogat: egy napsugárban úszó tisztás, egy eldugott ösvény vagy egy olyan sziklaforma, amely akár a Gyűrűk ura Középföldéjén is megállná a helyét. Nem véletlen, hogy a hely állítólag a Gyűrűk Ura világát is inspirálta.

Puzzlewood mesebeli erdeje filmforgatások helyszíne volt
Puzzlewood mohával benőtt sziklái, árnyas ösvényei és kanyargós sétaútjai idilli kirándulási lehetőséget kínálnak
Fotó: Olga Kylymnyk /  Shutterstock 

Az utóbbi időben a helyszín híre a közösségi médiában is berobbant: egy népszerű TikTok-videó több tízezer megtekintést gyűjtött össze, bemutatva a „mesebeli erdőt”, ahol a valóság és a fantázia határai elmosódnak. A kommentelők rajongással írták: „Olyan, mintha egy fantasy világból lépett volna elő” vagy „Szerencsés vagyok, hogy a közelben élek, ez tényleg varázslatos hely.” Sokak számára igazi, kirándulással összekötött élmény is, amelyhez újra és újra visszatérnek.

Családbarát kaland minden korosztálynak

Puzzlewood nem csak a természet szerelmeseinek ajánlott: a fotósok számára igazi paradicsom, a családoknak pedig szórakoztató és biztonságos úti cél. A környéken kis gazdaság, játszótér és bolt is várja a látogatókat, így a gyerekek és a felnőttek egyaránt találnak maguknak elfoglaltságot.

Puzzlewood szeptemberben és októberben minden nap 10 órától látogatható, a legutolsó belépés délután 16 órakor lehetséges. Novemberben szűkebb a lehetőség: ekkor szombaton, vasárnap és hétfőn tart nyitva, 10 órától délután 15 óráig. Decemberben zárva tart.

Puzzlewood mesebeli erdeje filmforgatások helyszíne volt
Nyári fénycsíkok Puzzlewood mesebeli erdejében, ahol igazi feltöltődés egy erdei séta
Fotó: AndyGriffin /  Shutterstock 

A belépőjegyek ára a következőképpen alakul:

  • felnőtteknek kb. 4 600 Ft (eredetileg £9.90),
  • gyermekeknek kb. 3 950 Ft (eredetileg £8.50),

2 éves kor alatt a belépés ingyenes.

Egy kihagyhatatlan élmény

Puzzlewood egyszerre idézi fel a gyermekkori mesék világát és nyújt felfrissülést a rohanó hétköznapokból. Egy séta itt nem pusztán kirándulás, hanem időutazás a természet rejtett titkai közé. Legyen szó egy romantikus sétáról, családi programról vagy fotós kalandról, a Forest of Dean gyöngyszeme mindenkit rabul ejt. Nem túlzás azt mondani: aki egyszer beteszi ide a lábát, úgy érzi majd, mintha egy másik világba csöppent volna.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu