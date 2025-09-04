Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start ProgramKoós Boglárka
Cesky Krumlov a világ egyik legszebb fekvésű és legszebb panorámával büszkélkedő kisvárosa

Macskaköves utcák és mesés tornyok: Cesky Krumlov ősszel mutatja meg a legszebb arcát – Galéria

Csehország
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 10:45
külföldi utazástörténelmi város
A Moldva-folyó kanyarulatai között megbúvó város minden sarkában történelmet és művészetet rejt. Fedezd fel a festői utcákat és impozáns várat, amely miatt Cesky Krumlov az egyik legelbűvölőbb cseh város.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Cesky Krumlov a Moldva-folyó kanyarulatai között bújik meg, mintha csak egy élő, lüktető középkori festmény lenne. A várost behálózzák a hangulatos szűk, macskaköves utcák, házai pedig minden szögből évszázadokról mesélnek. A díszes reneszánsz homlokzatok, a vörös tetők és a vár magas tornyai együtt olyan időtlen hangulatot kölcsönöznek Cesky Krumlovnak, ami miatt feltétlenül érdemes egyszer ellátogatni ide.

Cesky Krumlov, ablaknyílásból fotózva a város, őszi színek
Cesky Krumlov ősszel is lenyűgöző látványt és életre szóló élményeket ígér Fotó: Diego Grandi

Cesky Krumlov: időtlen hangulat a Moldva-folyó partján

A város fő látványossága a hatalmas várkomplexum, amely a Moldva-folyó fölé emelkedik. A tornyokból nyíló panoráma minden sétát különleges élménnyé tesz, a kertjeiben rendezett események pedig a középkor légkörét idézik. Nemcsak a történelem szerelmesei találnak itt örömet: a kortárs művészet kedvelői az Egon Schiele Art Centrumban a városhoz kötődő művész életművével ismerkedhetnek meg.

A város macskaköves utcáin barangolva a látogatót mindig új részletek várják: a Szent Vitus-templom gótikus belső tere, a folyóparti sétányok, a kis kávézók és helyi műhelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Cesky Krumlov nem csak Csehország egyik legszebb látnivalója, hanem legizgalmasabb élménye is legyen. Egy-egy délutáni séta vagy kávé a folyó mellett nem csupán pihenés, hanem a város ritmusának felfedezése is.

A Moldva-folyó partján elnyúló Cesky Krumlov festői kisvárosa Csehország egyik legkedveltebb úti célja és nem véletlenül.
Cesky Krumlov minden évszakban izgalmas panorámával és felejthetetlen programokkal vár.
Cesky Krumlov eredeti gótikus várát a XIII. század első felében emelték a Moldva fölé tornyosuló meredek sziklán.
A várat - melynek belső homlokzatát különleges díszítés ékíti - méreteiben csak a prágai Hradzsin múlja felül Csehországban.
Cesky Krumlov óvárosát - melyhez a kastély gyönyörű barokk kertjei is hozzátartoznak - 1992-ben vette fel az UNESCO a Világörökségi listájára.
A vár jelképe az 54 méter magas kör alakú, reneszánsz stílusú vártorony (Zámӗcká vӗž), melynek erkélyéről lélegzetelállító panoráma nyílik a városra, a Moldva kanyarulatára, a környező erdőkre.
A fenséges, három hajós Szent Vitus-székesegyház - amely a város látképét uralja - 1407 és 1438 között épült, késő gótikus stílusban.
Ahogy a legtöbb cseh városban, Cesky Krumlovban is felbukkan Nepomuki Szent János szobra, aki Csehország védőszentje, egyben a gyónási titok vértanúja, a hidak, folyók, hajósok és vízimolnárok patrónusa.
Cesky Krumlov hangulatos, középkori utcáiban élmény a séta, az andalgás: mindenhonnan évszázados homlokzatok tekintenek le az embere.
Cesky Krumlov fontos ipari és kereskedelmi település volt, amelynek haszna nagyszabású építkezéseket tett lehetővé. A városközpont két részből áll, a vár alatti területekből és a folyó túloldalán lévő tulajdonképpeni városból.
A Moldva-folyó partján elnyúló Cesky Krumlov festői kisvárosa Csehország egyik legkedveltebb úti célja és nem véletlenül.

 

