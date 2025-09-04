Macskaköves utcák és mesés tornyok: Cesky Krumlov ősszel mutatja meg a legszebb arcát – Galéria

Cesky Krumlov a Moldva-folyó kanyarulatai között bújik meg, mintha csak egy élő, lüktető középkori festmény lenne. A várost behálózzák a hangulatos szűk, macskaköves utcák, házai pedig minden szögből évszázadokról mesélnek. A díszes reneszánsz homlokzatok, a vörös tetők és a vár magas tornyai együtt olyan időtlen hangulatot kölcsönöznek Cesky Krumlovnak, ami miatt feltétlenül érdemes egyszer ellátogatni ide.

Cesky Krumlov ősszel is lenyűgöző látványt és életre szóló élményeket ígér Fotó: Diego Grandi

Cesky Krumlov: időtlen hangulat a Moldva-folyó partján

A város fő látványossága a hatalmas várkomplexum, amely a Moldva-folyó fölé emelkedik. A tornyokból nyíló panoráma minden sétát különleges élménnyé tesz, a kertjeiben rendezett események pedig a középkor légkörét idézik. Nemcsak a történelem szerelmesei találnak itt örömet: a kortárs művészet kedvelői az Egon Schiele Art Centrumban a városhoz kötődő művész életművével ismerkedhetnek meg.

A város macskaköves utcáin barangolva a látogatót mindig új részletek várják: a Szent Vitus-templom gótikus belső tere, a folyóparti sétányok, a kis kávézók és helyi műhelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Cesky Krumlov nem csak Csehország egyik legszebb látnivalója, hanem legizgalmasabb élménye is legyen. Egy-egy délutáni séta vagy kávé a folyó mellett nem csupán pihenés, hanem a város ritmusának felfedezése is.