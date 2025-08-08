Granada – Az andalúz álomváros, ahol a mór múlt és a flamenco ritmusa találkozik

Granada neve egzotikumként él az utazók képzeletében: egy város, amely egyszerre légies és szenvedélyes, fűszer és narancsillatú, rejtelmes és napfényes. Andalúzia szívében, a Sierra Nevada lábánál fekvő város a mór birodalom utolsó bástyája volt Európában, és ezt a hagyatékot ma is szinte érinteni lehet a kőfalakon, udvarokon, árkádokon. Az Alhambra bástyái felett lebegő reggeli köd, az Albaicín fehér házai között kanyargó utcák, vagy a flamenco egy barlangból kiszűrődő dallama – Granada nem látvány, hanem élmény.

Granada, az elbűvölő, mór múlttal és kultúrával fűszerezett város számtalan látnivalóval és programmal várja az utazót.

Fotó: Emily Marie Wilson

Granada titkai: ahol narancsvirág illatú a történelem is

Az Alhambra – Egy birodalom utolsó lehelete

Kevés hely van Európában, amely olyan áthatóan idézi meg a középkori iszlám művészet és építészet szellemét, mint az Alhambra, Andalúzia szimbóluma. A Nasrid-paloták kecses boltívei, a finoman vésett stukkódíszítések és a suttogó vízcsobogókkal teli udvarok a XIII-XV. századi mór Granada fénypontjai voltak. A Palacios Nazaríes, a Generalife kertjei és a katonai erőd, az Alcazaba együttese egyszerre monumentális és költői.

A teljes Alhambra-látogatásra (Paloták, Generalife, Alcazaba) a belépő: 47 €-tól indul (kb. 18 330 Ft). Jegyet elővételben ajánlott foglalni, különösen a főszezonban, mivel napokra előre elfogynak. A paloták közül a Leó-udvar a legismertebb – közepén tizenkét márványoroszlán tartja az időtlen vízkutat, miközben a csendes folyosókon sétálva úgy érzed, mintha maga a történelem suttogna mögötted.

Az Alhambra belső kertjei fülemüledalt, és fűszerillatú titkokat rejtenek.

Fotó: Sina Ettmer Photography

Albaicín – A múlt szőnyegmintás utcái

Az Alhambra dombjával szemben emelkedik az Albaicín – a város legrégebbi negyede. Itt nincs két egyforma utca, a házak vakolt falai mögül rózsák kandikálnak, a lépcsők a semmibe vezetnek, majd hirtelen kilátóvá nyílnak. A Mirador de San Nicolás kilátóteraszról pazar látvány tárul elénk: az Alhambra vörös tömbje, mögötte a havas hegyek, alattunk pedig a kanyargó Darro folyó.

Albaicín, Granada óvárosa girbegurba utcáival és hangulatos házaival felfedezésre vár.

Fotó: Jon Chica

Az Albaicínban érdemes felkeresni az El Bañuelo nevű egykori arab fürdőt is – ez az egyik legjobb állapotban fennmaradt mór hammam Spanyolországban. A boltíves kőfürdők félhomálya ma már kiállításként működik.