Ahol életre kelnek a mesék: ezért imádják az utazók a varázslatos Brugge városát

Ha valaha is álmodtál arról, hogy egy vérbeli mesevárosban sétálsz, ahol a történelem minden sarkon rád kacsint, akkor Brugge a te tökéletes úti célod. Belgium ékszerdoboza, „Észak Velencéje” évszázadokon átívelő múltjával, csatornáival, macskaköves utcáival és túldíszített, mégsem giccses gótikus tornyaival magával ragadja az utazót. Brugge nem csupán egy város, hanem egy időutazás, ahol a középkor díszletei között a flamand kultúra minden érzékszervedet elvarázsolja.

Brugge, az "Észak Velencéje" néven is ismert elbűvölő belga város minden oda látogató szívét rabul ejti

Fotó: KavalenkavaVolha / GettyImages

A város neve két változatban él: a flamand nyelvű Brugge és a francia eredetű Bruges. Ez a kettősség Belgium két fő nyelvi közösségére, a holland nyelvű flamand és a francia nyelvű vallon régiókra vezethető vissza. A név eredete valószínűleg a germán Bryggia szóból ered, amely „hidat” vagy „kikötőhidat” jelent, utalva a város vízi kapcsolataira és kereskedelmi múltjára. Brugge lakossága többségében flamand anyanyelvű (ezért használom a város holland nevét), hiszen a település Nyugat-Flandria tartományban található, ahol túlnyomó részben flamand közösség él.

Brugge cirkalmas múltja

Brugge a IX. században született, amikor a Reie folyó partján vikingek telepedtek le. Az elkövetkező évszázadokban a város Európa egyik leggazdagabb kereskedelmi központjává nőtte ki magát, köszönhetően a gyapjú- és textilkereskedelemnek, valamint a csatornahálózatnak, amelyen keresztül a világ minden tájáról érkeztek áruk és emberek.

A XV. században Brugge a flamand festészet fellegvára lett; Jan van Eyck és Hans Memling művészete ma is meghatározza a város arculatát. A történelem nemcsak a múzeumokban, hanem a város utcáin, terein és épületeiben is élő valóságként jelenik meg.

A Szent Vér-bazilika gazdagon díszített gótikus belső tere Brugge gazdag múltjának lenyomata Fotó: brunocoelhopt / GettyImages

Ahol a város szíve dobog

A város központjában található tér, a Markt a középkor óta Brugge lüktető szíve. A színes, csúcsos házak, a lovas kocsik és a pezsgő piacok látványa azonnal magával ragad. A tér egyik oldalán magasodik a Belfort, azaz a Harangtorony, amely 83 méter magasból kínál lélegzetelállító panorámát a városra. A 366 lépcsőfok megmászása bár igazi kihívás, de a kilátás minden fáradtságot megér (belépő: 15 EUR / 6 000 Ft). A toronyban a középkori óraszerkezetek és harangok is megcsodálhatók.