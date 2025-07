Őrjítő, ami most jön az időjárásban, ezt tanácsolja az ország háziorvosa

Iszonyatos erővel csapott le a tomboló vihar az egész országra! Hazánkban 30 éve nem söpört végig ekkora erővel ilyen viharos időjárás. Az apokaliptikus vihar miatt hirtelen lehűlt a levegő, pár nap alatt 40 Celsius fokról 15-re zuhant le a hőmérséklet. Ez bizony rendesen hazavágta a frontérzékenyek szervezetét. Hamarosan újra pokoli meleg lesz! Miként védjük magunkat ellene? Az ország háziorvosa elmondja!

Az időjárás úgy változik, hogy most egy melegfront érkezik / Képünk illusztráció: Shutterstock

Fronthatást hoz az időjárás

Kéz a kézben jár a fronthatás és a hőmérséklet-ingadozás. A kánikulának hidegfront vetett véget, július 7-én pedig ördögi erővel csapott le a hideg, esős időjárás.

A pusztító vihar során sokunkon jelentkezhettek a frontérzékenység tünetei, a többi között

az ingerlékenység,

migrén,

fejfájás,

vérnyomás-ingadozás és

az aluszékonyság

is.

Olyan hirtelen hűlt le a hőmérséklet, hogy a szervezetünk csak kapkodott, hogy mégis mi a fene van itt?! Van egy rossz hírünk: a hétvégétől újra a kánikula kapja a főszerepet, ma 25-26 fok várható, vasárnap már 30 és kapaszkodj – hétfőn akár 33 Celsius fok is lehet!

A hőmérséklet megugrása megterheli a szervezetünket, a frontérzékenyek újra érezhetik ezeket a szörnyű tüneteket. Az ország háziorvosa, Dr. Mangó Gabriella szerint a melegfront berobbanása komoly kockázatot jelenthet – megnövelheti az embólia kialakulását!

- Főként a lányoknak javaslom, hogy ebben az időszakban csináltassanak Leiden-vizsgálatot, hogy tudják, növekedett-e az embóliára a hajlandóságuk. A frontok hatására az erek összeszűkülnek, tágulnak – ez megviseli az idegrendszerünket, a vérnyomásunkat, tehát a szervezetünket. Az alvásritmusunkba is belenyúlhat. A frontok miatt a koncentrációnk, figyelmünk is csökken, ráadásul ha mondjuk hosszabb úton vagyunk, autóban ülünk tartósan, akkor az is növelheti az embólia kockázatát a frontidőszakban – részletezte a háziorvos a Borsnak.

Kiemelte: ilyenkor az idősebbekre és a diabéteszesekre jobban figyeljünk.

Az olyan betegeknek, akik vérrögösödésre hajlamosak, vérhígítót javaslok ilyenkor. Az idősebbek és a cukorbetegek is nehezen viselik ezt a hőmérséklet-ingadozást. Utóbbinak az inzulin mértékét kell ilyenkor növelni, de ez ügyben mindenképp konzultáljanak a háziorvosukkal!

– húzta alá Gabriella.