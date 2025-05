„Mindenki nagyon megdicsérte” – Így alakultak duchenne-es Ádin vizsgálatai Dubajban

Régi ismerősként köszöntötték a duchenne-szindrómás Kneifel Ádint Dubajban. A kisfiú tavaly augusztus végén tért haza az Egyesült Arab Emírségekből családjával, ahol megkapta első magyar duchenne-es gyermekként a génterápiát. Ez a kezelés állapotmegőrzést ígér az izomsorvadásos kis betegeknek, így az orvosok nagyon kíváncsiak voltak rá, hogy egy év elteltével hogy van Ádin.

A duchenne-es kisfiú közel egy év után visszatért Dubajba Fotó: Facebook / Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

„Úgy fogadták, mintha két hete ment volna haza” – kontrollon volt duchenne-es Ádin

A szülők boldogan számoltak be a kint tartózkodásról, szerencsére csak jó híreket és eredményeket kaptak a kinti orvosoktól.

Ádin volt a 3. gyermek, aki Dubajban, ebben a kórházban megkapta a génterápiát. A héten már a 7. gyermek kapja meg, így ebből is látható, hogy nem egy mindennapos kezelés nekik sem. Minden orvos azt mondta, hogy Ádin van a legjobb állapotban közülük. Büszkék vagyunk a kismanónkra

– számolt be a pozitív visszajelzésről Krucsó Anikó, Ádin édesanyja.

– Az orvos azt mondta: eddig is látta a videókon, hogy rengeteget erősödött, de úgy gondolja, hogy a továbbiakban is fog, mert a mozgását még olyan 90%-osra mondaná. Fantasztikus érzés volt, hogy minden vizsgálaton úgy fogadták, mint ha csak két hete ment volna haza – tette hozzá az édesanya. Hasonlóan fogadták a gyógytornán is Ádint, ahol majdnem maximális pontszámot ért el a duchenne-es kisfiú.

Egyedül a féllábon ugrálás nem megy még neki, de reméljük, ettől nagyobb gondja sosem lesz

– nyilatkozta az édesanya. Ádin ráadásul olyan magas lett, hogy már tavaly is azt hitték rá Dubajban, hogy 6-7 éves, pedig akkor még négy sem volt, most pedig szintén sokan megjegyezték, hogy milyen nagy fiú lett.

Ádinék csupa jó hírrel térhettek haza Dubajból Fotó: Facebook / Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

Egy vizsgálat nem sikerült Ádinnak

A kontroll része volt a pulmonológiai vizsgálat is, ami sajnos nem sikerült.

– Doktor úr mondta a konzultáció alatt, hogy most még nem muszáj ezt megcsinálnunk, mert 6 év alattiaknak nem szokott sikerülni és látja, hogy Ádin jól van, jól alszik. Ettől függetlenül szerettük volna megpróbálni, hogy majd a harmadik látogatásunkkor ne legyen Ádinnak új ez a vizsgálat. Nagyon sajnáltuk szegényt, mert annyira próbálkozott, hogy sikerüljön, de sajnos inkább torokból próbálta fújni a pipát, nem tüdőből. Megnyugtattak bennünket, hogy nincs semmi baj, nem szokott még ebben a korban értékelhető mérés születni – tette hozzá Krucsó Anikó, aki boldogan számolt be minden vizsgálatról Ádin oldalán. A gyereknapot a család már itthon ünnepelhette és mi is lehetne szebb ajándék ezen a napon, mint a jó hírek Ádinnal kapcsolatban?!