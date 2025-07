Ilyen meleg még soha nem volt a Földközi-tenger vize – mutatjuk, hol érdemes fürdőzni

A nyári kánikula idején kevés jobb program van, mint felfrissülni egy tó vagy tenger vizében. Hazánkban az elmúlt napok zivatarjai igen csak lehűtötték a közkedvelt tavak és folyók vizeit. A tengerek azonban kellemesen felemlegettek. Cikkünkből megtudhatod, hol hány fokos vízben fürödhetsz jelenleg, és hogy mennyire ment fel a Földközi-tenger vízhőmérséklete.

Vízhőmérsékleti rekordot döntött a Földközi-tenger / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A külső hőmérséklet mellett a vízhőmérséklete is nagyban hozzájárul ahhoz, mennyire esik jól a hullámok simogatása a nyári melegben. Ha túl hideg vízbe túl hirtelen csobbanunk, az akár még káros is lehet egészségünkre nézve. A hideg-sokk reakció következtében akár még a szív is leállhat, ezért fontos, hogy mindig bizonyosodjunk meg arról, hány fokos a víz, amibe éppen belemegyünk. A legtöbben a 25 fokos és afeletti vizet ajánlják hosszabb távú fürdéshez és úszáshoz, a 15 fok alatti víz pedig már veszélyes is lehet.

Vízhőmérséklet itthon:

Balaton:

A hazai „tenger” jelenleg csak rövid távú mártózáshoz ajánlott. Siófoknál a mért vízhőmérséklet a köpönyeg.hu szerint 18.4 fok.

Velencei-tó:

A második legkedveltebb tavunk vize, a Balatonhoz hasonlóan meglehetősen hidegnek számít. Agárdnál a víz 19 fok.

Tisza-tó:

A Balaton keleti kis testvére, már sokkal inkább ajánlott fürdőzésre. Vize 24 fokos.

Fertő-tó:

Az országhatáron elhelyezkedő tavunk szintén nem a legmegfelelőbb jelenleg a csobbanásra. Fertőrákoson csupán 17 fokos.

Vízhőmérséklet külföldön:

Adriai-tenger:

Hasonlóan a Tisza-tóhoz, a közkedvelt tenger vize is tökéletes választás lehet a merülésre. Horvátországban, Splitnél 24 fokos, míg az olaszországi Barinnál 25 fokos.

Földközi-tenger

A három kontinens által is körbevett Földközi tenger igen csak felmelegedett. Idén rekord meleget is mértek az MTI szerint. 2022-ben a legmagasabb mért vízhőmérséklet 23,7 fok Celsius fok volt.

A görög Korfunál és Athénnál mért 25-26 fok már önmagában is megdönti a két évvel ezelőtti csúcsot, csak úgy mint a francia riviéria mentén, Nizzában mért 25 fok. Spanyolországban tovább forrósodik a helyzet, a tenger Barcelonánál 26, Valenciánál már 27 fokos. A legmelegebbet azonban Törökországban, az antalayai tengerparton mérték. Itt a víz 28 fokos is lehet.