Tiltott iráni film vitte el az Arany Pálmát Cannes-ban

Lecsúszott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíjáról a nagy esélyesnek tartott norvég Sentimental Value. Az Arany Pálmát a francia-luxemburgi-iráni koprodukcióban készült It Was Just an Accident című film nyerte, amit az iráni hatóságok többször is le akartak állítani a témája miatt.

Az It Was Just an Accident stábja vitte az Arany Pálmát (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Iráni film nyerte az Arany Pálmát

Az It Was Just an Accident rendezője, Jafar Panahi-t még 2010-ben ítélték 6 év börtönre és 20 évnyi munkától való eltiltásra kötelezték, amiért nyíltan kritizálta az iráni politikát. A művészt végül 2022-ben akarták börtönbe zárni, de még dolgozni akart, 2023-ban éhségsztrájkba fogott. 7 hónapnyi elzárás után szabadon engedték, ám a munkától nem szakadt el, csupán Iránon kívül fejezte be. A díjnyertes filmje egy férj és egy terhes feleség kálváriáját mutatja be, akik véletlenül elütnek egy kutyát, azonban a segítségükre siető férfi nagyon is jól ismeri a vőlegényt.

A Sentimental Value a Nagydíjat kapta meg, a norvég családi dráma 15 perces ovációt kapott, sokan azt hitték, Elle Fanning viheti haza a színésznői díjat, vagy a nagy visszatérő Jennifer Lawrence a Die, My Love-ért, esetleg élete első igazi főszerepében a 95 éves June Squibb az Eleanor The Great-ért, amit Scarlett Johannson rendezett. Helyettük Nadia Melliti a Little Sisterért kapta meg az elismerést.

Nadia Melliti lett a legjobb színésznő (Fotó: Valentina Claret/PsnewZ/Bestimage)

A férfiaknál a Gladiátor II. sztárját, Paul Mescalt emlegették az első világháborús dráma, a History of Sound főszerepéért a legesélyesebbnek, de helyette a hetvenes évek Brazíliájában játszódó The Secret Agent című thriller főszereplője, Wagner Moura vihette haza a díjat.

Cannes 2025 díjazottjai