Wiz Khalifa születésnapi köszöntése szó szerint ütősre sikeredett

Wiz Khalifa botrányos születésnapi videója hatalmas felháborodást keltett. A rapper Instagram oldalán megosztotta a videót, amelyen fia, Sebastian 13. születésnapján egy családi hagyományt követve 13 ütést mért a fiú hasára. A felvételt látva azonban a rajongók teljesen kiakadtak.

Wiz Khalifa fia 13. születésnapja alkalmából 13 ütést kapott a hasára

Wiz Khalifa születésnapi köszöntése ütősre sikeredett

Wiz Khalifa Instagram oldalán osztotta meg azt a videót, amelyen fia, Sebastian 13. születésnapját ünneplik. A felvételen a rapper bokszkesztyűben látható, miközben egymás után 13 ütést mér a fia hasára, egyet minden életévéért. A videón jól hallható, ahogy Wiz Khalifa számolja az ütéseket, és arra biztatja fiát, hogy feszítse meg a hasizmait, illetve tartsa fel a kezét. A felvétel végén pedig még plusz egy 'szerencseütést' is bevisz. A rapper fia az ütések között azonban többször leengedte a kezét, amelyre az apja csak biztatásként annyit reagált, hogy:

Viseld keményen, mint egy gengszter! Most már 13 éves vagy

Wiz Khalifa videója felrobbantotta az internetet

Wiz Khalifa videója azonnal bejárta az internetet és a közösségi médiában számos hozzászólás érkezett. Egyes felhasználók szerint a jelenet túlzottan kemény volt egy 13 éves fiú számára, de akadtak olyanok is, akik szerint így lehet kemény férfit nevelni a fiúgyermekekből. Wiz Khalifa korábban már többször is nyilatkozott a gyerekneveléssel kapcsolatos nézeteiről, és több interjúban is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos számára a fiával való szoros kapcsolat.

Wiz Khalifa és Amber Rose közös gyermeke, Sebastian most ünnepelte a 13. születésnapját

Wiz Khalifa fia 13 éves lett

Wiz Khalifa fia, Sebastian Taylor Thomaz 2013-ban született, a rapper és volt felesége gyermekeként. Wiz Khalifa és Amber Rose 2011-ben kezdtek randevúzni, majd 2013-ban házasodtak össze, röviddel fiuk születése után. Egy évvel később azonban beadták a válópert, amit végül 2016-ban tudtak csak véglegesíteni. A rapper és volt felesége azonban a válás ellenére is jóban maradt egymással és úgy döntöttek közösen nevelik a gyermeküket tovább. Amber Rose a People magazinnak azt nyilatkozta volt férjével kapcsolatban, hogy:

Wiz mindig is a legjobb barátom marad, örökre... mi vagyunk a legjobb barátok. Ez egy kicsit furcsa, mert olyan, mintha szinte jobb lenne, hogy elváltunk, ezt te érted?

Éppen ezért is egyértelmű volt számukra, hogy Sebastian 13. születésnapját közösen szervezik. A buli egy kosárlabda-tematikájú parti volt, amelyen barátok és családtagok is részt vettek. Számos videó és fotó került fel a közösségi médiára, de a legtöbb visszhangot egyértelműen Wiz Khalifa 13 ütéséről készült felvétel kapta.