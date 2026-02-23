Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Wiz Khalifa születésnapi köszöntése szó szerint ütősre sikeredett

születésnapi köszöntés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 13:45
Wiz KhalifabotrányhagyományAmber Rose
A rapper gyermeke most ünnepelte a 13. születésnapját. Wiz Khalifa pedig ennek örömére egy családi hagyományt követve 13 ütést mért fia hasára.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Wiz Khalifa botrányos születésnapi videója hatalmas felháborodást keltett. A rapper Instagram oldalán megosztotta a videót, amelyen fia, Sebastian 13. születésnapján egy családi hagyományt követve 13 ütést mért a fiú hasára. A felvételt látva azonban a rajongók teljesen kiakadtak. 

Wiz Khalifa fia 13. születésnapja alkalmából 13 ütést kapott a hasára
Wiz Khalifa fia 13. születésnapja alkalmából 13 ütést kapott a hasára
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Wiz Khalifa születésnapi köszöntése ütősre sikeredett

Wiz Khalifa Instagram oldalán osztotta meg azt a videót, amelyen fia, Sebastian 13. születésnapját ünneplik. A felvételen a rapper bokszkesztyűben látható, miközben egymás után 13 ütést mér a fia hasára, egyet minden életévéért. A videón jól hallható, ahogy Wiz Khalifa számolja az ütéseket, és arra biztatja fiát, hogy feszítse meg a hasizmait, illetve tartsa fel a kezét. A felvétel végén pedig még plusz egy 'szerencseütést' is bevisz. A rapper fia az ütések között azonban többször leengedte a kezét, amelyre az apja csak biztatásként annyit reagált, hogy:

Viseld keményen, mint egy gengszter! Most már 13 éves vagy

Wiz Khalifa videója felrobbantotta az internetet

Wiz Khalifa videója azonnal bejárta az internetet és a közösségi médiában számos hozzászólás érkezett. Egyes felhasználók szerint a jelenet túlzottan kemény volt egy 13 éves fiú számára, de akadtak olyanok is, akik szerint így lehet kemény férfit nevelni a fiúgyermekekből. Wiz Khalifa korábban már többször is nyilatkozott a gyerekneveléssel kapcsolatos nézeteiről, és több interjúban is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos számára a fiával való szoros kapcsolat. 

Wiz Khalifa és Amber Rose közös gyermeke, Sebastian most ünnepelte a 13. születésnapját
Wiz Khalifa és Amber Rose közös gyermeke, Sebastian most ünnepelte a 13. születésnapját
Fotó: AdMedia /MediaPunch /  Northfoto

Wiz Khalifa fia 13 éves lett

Wiz Khalifa fia, Sebastian Taylor Thomaz 2013-ban született, a rapper és volt felesége gyermekeként. Wiz Khalifa és Amber Rose 2011-ben kezdtek randevúzni, majd 2013-ban házasodtak össze, röviddel fiuk születése után. Egy évvel később azonban beadták a válópert, amit végül 2016-ban tudtak csak véglegesíteni. A rapper és volt felesége azonban a válás ellenére is jóban maradt egymással és úgy döntöttek közösen nevelik a gyermeküket tovább. Amber Rose a People magazinnak azt nyilatkozta volt férjével kapcsolatban, hogy:

Wiz mindig is a legjobb barátom marad, örökre... mi vagyunk a legjobb barátok. Ez egy kicsit furcsa, mert olyan, mintha szinte jobb lenne, hogy elváltunk, ezt te érted?

Éppen ezért is egyértelmű volt számukra, hogy Sebastian 13. születésnapját közösen szervezik. A buli egy kosárlabda-tematikájú parti volt, amelyen barátok és családtagok is részt vettek. Számos videó és fotó került fel a közösségi médiára, de a legtöbb visszhangot egyértelműen Wiz Khalifa 13 ütéséről készült felvétel kapta. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu