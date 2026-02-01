Valentino az utolsó császár, aki vörösre festette a divatot: „Imádom a szépséget!”

A kedvenc színe legendássá tette. Valentino volt az a világhírű tervező, aki megteremtette a női eleganciát és a kifinomultságot. Az olasz legenda egykeként született a tehetős Garavani családba, a Milánótól délre fekvő Vo­ghe­rá­ban. Már fiatalon divatterveket rajzolt, Milánóban és Párizsban tanult haute couture-t. 1959-ben hazatért, és megnyitotta saját divatházát Róma szívében. Az 1960-as évek közepétől vált híressé elegáns estélyi ruháival, no meg a gyakran használt kedvenc színével, amely a kármin és a skarlátvörös keveréke, némi narancssárga beütéssel. A színt egy pánt nélküli, drapériázott tüll koktélruhával vezette be, és azóta is a nevét viseli: Va­len­ti­no-­pi­ros­nak nevezik.

Valentino 2026. január 19-én hunyt el

(Fotó: William STEVENS/hot! magazin!/Getty images)

Valentino ruhái világszerte népszerűek

„Szerintem a pirosba öltözött nő mindig csodálatos” – írta Valentino Garavani a 2022-ben megjelent Rosso (Vörös – a szerk.) című könyvében. „Imádom a szépséget, nem tehetek róla! Tudom, mit akarnak a nők: szépek akarnak lenni.”

Hollywood nagy rajongójaként a kezdetektől öltöztette „az ezüst vászon hölgyeit”, köztük az 1950-es évek sztárjait, Lana Turnert és Judy Gar­lan­dot. Ő tervezte Eli­za­beth Taylor esküvői ruháját, ő öltöztette Jackie Kennedyt, és 1968-ban ő tervezte Jackie-nek az esküvői ruháját is, amikor férjhez ment Onas­sis­hoz. Diana hercegné is viselt Va­len­ti­no ruhákat. Több Oscar-díjas színésznő is Va­len­ti­no költeményekben lejtett a gálákon, például Sharon Stone és Gwy­neth Paltrow. Meryl Streeppel Az ördög Pradát visel című filmben – amelyben önmagát alakította – közös jelenetük is volt. Me­ryl ma is a divatház állandó vevői közé tartozik.

„A hírnév és a vagyon nem változtatta meg őt” – mondta korábban jó barátja, a Va­len­ti­no divatház társalapítója és későbbi ügyvezetője, Giancarlo Giammetti a Corriere Della Serának. „Babonás és introvertált, imádja a csokoládét, a síelést és a mopszait, és fél a haláltól. Szóval, ő még mindig ugyanaz a fickó, akivel negyvenöt éve találkoztam.”

(Fotó: Jeff Vespa/VF/hot! magazin!/Getty images)

Valentino halála megrázta egész Hollywoodot

2007-ben háromnapos bulival ünnepelte az ötvenéves divatpályafutását, amelyre több ezer vendég érkezett a világ minden tájáról. Hónapokkal később bejelentette, hogy végleg végzett a tervezéssel, és háromszázmillió dollárért eladta a cégét.