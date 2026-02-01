Valentino az utolsó császár, aki vörösre festette a divatot: „Imádom a szépséget!”

A kedvenc színe legendássá tette. Valentino volt az a világhírű tervező, aki megteremtette a női eleganciát és a kifinomultságot. Az olasz legenda egykeként született a tehetős Garavani családba, a Milánótól délre fekvő Vogherában. Már fiatalon divatterveket rajzolt, Milánóban és Párizsban tanult haute couture-t. 1959-ben hazatért, és megnyitotta saját divatházát Róma szívében. Az 1960-as évek közepétől vált híressé elegáns estélyi ruháival, no meg a gyakran használt kedvenc színével, amely a kármin és a skarlátvörös keveréke, némi narancssárga beütéssel. A színt egy pánt nélküli, drapériázott tüll koktélruhával vezette be, és azóta is a nevét viseli: Valentino-pirosnak nevezik.
„Szerintem a pirosba öltözött nő mindig csodálatos” – írta Valentino Garavani a 2022-ben megjelent Rosso (Vörös – a szerk.) című könyvében. „Imádom a szépséget, nem tehetek róla! Tudom, mit akarnak a nők: szépek akarnak lenni.”
Hollywood nagy rajongójaként a kezdetektől öltöztette „az ezüst vászon hölgyeit”, köztük az 1950-es évek sztárjait, Lana Turnert és Judy Garlandot. Ő tervezte Elizabeth Taylor esküvői ruháját, ő öltöztette Jackie Kennedyt, és 1968-ban ő tervezte Jackie-nek az esküvői ruháját is, amikor férjhez ment Onassishoz. Diana hercegné is viselt Valentino ruhákat. Több Oscar-díjas színésznő is Valentino költeményekben lejtett a gálákon, például Sharon Stone és Gwyneth Paltrow. Meryl Streeppel Az ördög Pradát visel című filmben – amelyben önmagát alakította – közös jelenetük is volt. Meryl ma is a divatház állandó vevői közé tartozik.
„A hírnév és a vagyon nem változtatta meg őt” – mondta korábban jó barátja, a Valentino divatház társalapítója és későbbi ügyvezetője, Giancarlo Giammetti a Corriere Della Serának. „Babonás és introvertált, imádja a csokoládét, a síelést és a mopszait, és fél a haláltól. Szóval, ő még mindig ugyanaz a fickó, akivel negyvenöt éve találkoztam.”
2007-ben háromnapos bulival ünnepelte az ötvenéves divatpályafutását, amelyre több ezer vendég érkezett a világ minden tájáról. Hónapokkal később bejelentette, hogy végleg végzett a tervezéssel, és háromszázmillió dollárért eladta a cégét.
„Úgy döntöttem, ez a tökéletes pillanat arra, hogy búcsút vegyek a divat világától” – nyilatkozta a Paris Matchnak. „Akkor akarok lelépni a buliból, amikor még telt ház van!”
Valentino 93 éves volt, szerettei körében hunyta le örökre a szemét 2026. január 19-én.
A legutolsó bemutatóját 2008 januárjában tartotta Párizsban, amelyet a második otthonának tekintett. A munkásságáért többek között megkapta az Olasz Köztársaság Nagykeresztjének lovagja címet, és a francia Becsületrenddel is kitüntették.
